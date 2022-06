En évitant ces 10 aliments qui empêchent de dormir, vos nuits risquent d’être plus douces.

Près d’un Belge sur cinq souffrirait de problèmes d’insomnie, selon le professeur Olivier Mairesse (hôpital Brugmann à Bruxelles). Cette problématique sociétale se serait encore accentuée lors des confinements successifs, en raison de différents facteurs. L’alimentation ne cause pas à elle seule les troubles du sommeil, mais peut être un facteur explicatif. Voici une liste de dix aliments qui empêchent de dormir.

Bien que l’avoine contienne de la mélatonine, une substance qui prépare les corps au repos, la structure très soluble de celle-ci a des effets négatifs. En mangeant de l’avoine juste avant d’aller dormir, le corps n’a pas assez de temps pour assimiler ce dernier. Avec comme conséquence une montée d’acide et/ou des ballonnements.

La plupart des salades sont des diurétiques naturels. Un diurétique a pour effet de faciliter l’excrétion de l’eau à travers les reins. Manger de la salade juste avant d’aller dormir pourrait bien vous obliger à vous lever plusieurs fois durant la nuit.

Les brocolis, les choux, les pois, les concombres et l’ail sont eux difficiles à digérer. Pour cela il est préférable d’éviter les produits de mère Nature quelques heures avant le coucher.

Le grand nombre de sucre et de protéines que contient la glace stimule le cerveau et peut garder votre corps éveillé durant des heures. Le taux de graisse que contiennent ces petites douceurs ont besoin de beaucoup de temps avant d’être brulés par votre corps. Sans compter que ce genre de mignardises n’est guère bon pour la santé lorsque les sucres se transforment en gras.

Bien que les épices puissent guérir certaines maladies, il n’est pas conseillé de les manger tard le soir. Une étude qui a été publiée dans l’International Journal of Psychology a démontré qu’une nourriture fortement épicée ou piquante peut entraîner des problèmes à l’estomac. Les substances qui se trouvent dans les épices, activent le cerveau et vous tiennent réveiller toute la nuit.

Des douceurs comme le cake au chocolat, les biscuits ou autres desserts augmentent le taux de sucre dans le sang et maintiennent l’énergie.

S’ils sont consommés tard le soir, des sucres simples comme le fructose qui se trouve dans les fruits, le lactose des laitages, le maltose et le sucrose peuvent être à l’origine d’une perturbation des cycles du sommeil.

Lorsque la viande rouge est consommée tard le soir, celle-ci n’est pas digérée à temps et va du coup rester toute la nuit dans l’estomac. Si vous voulez tout de même consommer des protéines, optez plutôt pour du filet de dinde ou un pot de yaourt

De la nourriture grasse fait faire des heures sup’ à l’estomac. La pizza par exemple, avec sa couche de sauce tomate et ses tranches de fromage, a un haut taux d’acidité qui peut causer des remontées acides.

Un des ingrédients du chocolat noir est la caféine. Ensemble – avec d’autres stimuli comme le goût amer de la théobromine, l’anandamide ou phenylethylamine, qui donne l’impression de plaisir -, elle stimule votre coeur.

La consommation d’alcool devrait être limitée à un verre par jour pour les femmes et deux verres par jours pour les hommes selon des spécialistes du coeur américain. Des études ont démontré que l’alcool avait une influence sur les cycles de sommeil. Boire de l’alcool avant d’aller dormir a pour résultat que vous vous réveillez spontanément en pleine nuit. Si l’on veut bien dormir, il est donc conseillé de dire adieu à son « petit bonnet de nuit ».

La caféine est une bonne façon de commencer la journée, moins pour la finir. C’est un stimulus qui encourage l’activité cérébrale et va même jusqu’à la requinquer. La caféine pénètre dans le corps grâce à l’afflux sanguin. Et si l’on sait que la tasse de café ingurgitée après le repas du midi se trouve encore dans notre corps en fin d’après-midi, il est sans doute plus sage de refuser le café du soir.