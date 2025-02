Deux fois moins d’enfants hospitalisés pour VRS grâce à un nouveau médicament

Le nouveau médicament Beyfortus aurait permis une diminution de 42% du nombre d’hospitalisations de jeunes enfants pour le VRS en 2024.

Le nombre de jeunes enfants hospitalisés en raison d’une infection par le virus respiratoire syncytial (VRS) a diminué de près de moitié par rapport à l’année précédente. La principale raison semble être le nouveau médicament Beyfortus, rapportent Het Nieuwsblad, De Standaard, la Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg lundi.

Entre octobre et décembre 2024, 977 enfants de moins de quatre ans ont été admis dans un hôpital belge avec le VRS. Par rapport à la même période fin 2023, où 1.707 enfants avaient dû être hospitalisés, il s’agit d’une baisse de 42 %.

Le VRS est l’une des causes les plus fréquentes d’infections respiratoires chez les jeunes enfants, particulièrement ceux de moins d’un an. Chez ces derniers, les admissions en milieu hospitalier ont diminué de 50 %.