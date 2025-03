Des PFAS retrouvées dans 68 produits de consommation courante

Des organisations de consommateurs ont retrouvé des PFAS dans 68 produits de consommation courante. Testachats plaide pour l’interdiction de ces substances dans les produits où elles ne sont pas nécessaires, et appelle l’Europe à avancer sur le dossier.

Testachat et huit autres organisations de consommateurs ont analysé 229 produits de consommation courante afin d’y détecter la présence de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées). Au total 68 produits testés contenaient ce type de substance, indique jeudi Testachat, qui demande l’interdiction des PFAS dans tous les produits pour lesquels leur utilisation n’est pas essentielle.

Les PFAS sont des composés chimiques artificiels produits et utilisés par l’industrie, pour leurs propriétés imperméabilisantes, anti-graisses, anti-salissantes, etc. Les études scientifiques montrent qu’une exposition à des niveaux trop élevés de certains PFAS peut entraîner de graves problèmes de santé.

Parmi les produits analysés par les organisations se trouvent des textiles de cuisine (nappes, tabliers de cuisine…) des textiles de maison (coussins…), des produits de santé, (fils dentaires, sous-vêtements menstruels…) ou encore des produits en contact avec les aliments, dont des papiers de cuisson. Dans toutes les catégories testées, à l’exception des protections de matelas imperméables et les gants de cuisine, Testachat a détecté de PFAS dans certains produits.

L’organisation souligne néanmoins que dans toutes les catégories se trouvaient également des produits ne contenant pas de PFAS, ce qui montre que « l’utilisation des PFAS n’est pas obligatoire dans la production de tous les produits », a commenté Julie Frère, porte-parole de Testachats.

Pour une approche européenne

Des niveaux supérieurs aux normes actuelles et à venir ont été détectés dans certains produits. Testachat demande donc aux pouvoirs compétents de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur. L’organisation plaide aussi pour une interdiction des PFAS dans tous les produits pour lesquels leur utilisation n’est pas essentielle, rappelant que des alternatives existent déjà pour certaines catégories de produits.

Enfin, Testachat considère qu’une approche européenne est essentielle et exhorte donc les pays membres à avancer « urgemment » sur ce dossier.