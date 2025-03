De plus en plus de Belges reportent des soins dentaires faute de moyens

Près de 5% des Wallons reportent leur rendez-vous chez le dentiste, faute de moyens. En Flandre aussi, les cas similaires augmentent, principalement pour les soins dentaires.

Quelque 100.000 habitants de Flandre ont reporté des soins médicaux ou dentaires, ou y ont renoncé l’an dernier, ressort-il des chiffres de Statistiek Vlaanderen.

Il s’agit d’1,8% de la population de 16 ans et plus, contre 1,6% en 2023. En Belgique, la proportion est estimée à 2% pour les soins médicaux et 4% pour les soins dentaires.

Vandenbroucke veut le remboursement des soins dentaires

La situation en Flandre est meilleure que dans les deux autres Régions du pays: moins d’1% reporte des soins médicaux, contre 2% en Wallonie et à Bruxelles. Pour les soins dentaires, la proportion est de 2% en Flandre, contre 4% à Bruxelles et 5% en Wallonie.

Le ministre de la Santé publique, Frank Vandenbroucke, a toutefois exprimé son inquiétude. Selon lui, de telles situations sont inacceptables. Il a rappelé que le gouvernement fédéral voulait étendre le système du tiers payant de façon à ce que les patients doivent payer seulement le ticket modérateur chez un nombre accru de prestataires de soins. Il veut également améliorer le remboursement des soins dentaires et buccaux et s’attaquer aux suppléments demandés en plus des tarifs officiels.