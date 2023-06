Yves Van Laethem : « Il serait impensable que le vaccin contre le Covid soit payant »

Même si les indicateurs de l’épidémie de Covid sont au vert, les autorités sanitaires préparent une campagne de vaccination pour l’automne. Faut-il s’attendre à une recrudescence du virus pour autant ? Et le vaccin sera-t-il payant? Le point avec Yves Van Laethem, infectiologue et porte-parole interfédéral du Covid.

Mercredi 28 juin, les ministres de la Santé publique se réuniront pour discuter de l’organisation de la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid. S’il est déjà certain qu’elle aura bien lieu, des décisions doivent être prises concernant les personnes ciblées, les lieux de vaccination et la gratuité de l’injection.

La campagne de vaccination ne concerna effectivement pas toute la population. « Nous allons recommander aux personnes à risque de se vacciner. Les autres devront simplement respecter les précautions d’usage connues de tous », explique Yves Van Laethem.

Groupes cibles

Comme chaque année, les personnes à risque se verront également conseiller l’injection du vaccin contre la grippe. « Les deux groupes cibles de la grippe et du Covid sont extrêmement semblables, à 95% : les personnes de plus de 60 ans, les résidents de maison de repos, les gens qui ont des pathologies sous-jacentes, telles qu’une obésité, une affection respiratoire chronique ou encore une infection rénale chroniques. Une exception: l’hypertension sévère, qui intervient dans le Covid mais pas dans la grippe », déclare Yves Van Laethem.

Cependant, les personnes qui ne sont pas à risque et qui souhaiteraient bénéficier d’une dose de rappel contre le Covid pourront tout à fait bénéficier du vaccin. « Il faut simplement attendre au moins six mois entre deux rappels, car les six premiers mois la protection est tellement grande qu’il ne sert à rien d’en administrer une deuxième », recommande l’infectiologue.

Sous réserve de problèmes des entreprises, le vaccin sera mieux adapté aux souches qui circulent pour l’instant, souligne Yves Van Laethem, même s’il est également possible de réutiliser le vaccin de l’automne dernier. Depuis mi-février 2023, la variante XBB, y compris ses sous-variantes, constitue en effet la majorité des échantillons en surveillance de base en Belgique, rapporte Sciensano. « Il s’agira de vaccins à ARN messager, non parce que les autres ne sont pas bons, mais parce qu’on a une longue habitude de ces vaccins, et qu’ils viennent par un achat commun européen », précise l’infectiologue.

Faillite de la campagne

Même si en début de semaine le virologue Steven Van Gucht affirmait qu’il n’était pas certain que le vaccin contre le Covid serait gratuit, Yves Van Laethem est d’avis qu’il le restera. « Je vois mal le gouvernement dire ‘vous allez payer 30 ou 50 euros pour un vaccin‘. Ce serait impensable. Ce serait la faillite de la campagne », déclare-t-il.

Cette campagne signifie-t-elle qu’il faut s’attendre à une recrudescence importante du virus cet automne ? « Non, cette vaccination n’a rien à avoir avec les campagnes des années précédentes où l’on a sorti l’artillerie lourde, en installant des centres de vaccination. La vaccination se fera par les canaux classiques: via les médecins généralistes et les pharmaciens », rassure l’infectiologue.

Tout comme le vaccin contre la grippe, celui contre le Covid pourrait bien revenir chaque année. « Il est plausible que dans les années qui viennent, les scientifiques développent un vaccin combiné grippe et Covid. A l’avenir, il est même possible que l’on propose un vaccin combiné grippe, Covid, et RSV (Virus Respiratoire Syncytial) », conclut-il.

Situation épidémiologique actuelle

Pour rappel, le nombre d’infections quotidiennes au Covid en Belgique continue à reculer. Entre le 5 et le 11 juin, à peine 71 contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, une diminution de 1% par rapport à la semaine précédente. Du côté des hospitalisations pour Covid, les nouvelles sont également bonnes. Le 16 juin, Sciensano dénombrait 228 patients à l’hôpital, dont 19 en soins intensifs.

Le nombre de décès continue à également baisser. Du 5 au 11 juin 2023, le taux de décès était de 0,6, contre 1,7 pour la période précédente. Au total, le Covid a coûté la vie à 34 364 personnes en Belgique.