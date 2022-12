Près de 127 admissions Covid à l’hôpital par jour, chiffre le plus élevé depuis cet été

La quasi-totalité des chiffres du Covid-19 sont relativement stables, ressort-il du rapport épidémiologique de l’Institut de santé publique Sciensano. Il y a eu en moyenne 126,3 personnes positives admises à l’hôpital entre le 13 et le 19 décembre. Ce chiffre est le plus élevé depuis le 1er août et il représente une augmentation de 27% par rapport à la semaine précédente.

Actuellement, 1.948 personnes porteuses du virus sont hospitalisées (+30%). Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis le 28 juillet dernier. Parmi celles-ci, 81 sont soignées en soins intensifs (+23%).

Les tests de Covid-19 revenus positifs concernaient 1.435 personnes entre le 10 et le 16 décembre (+4%). Le taux de reproduction du virus s’établit quant à lui à 1,13. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. Le taux de positivité des tests se situe à 16,7 %, restant presque stable.

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 171 sur 14 jours, contre 157 pour la période précédente. Le nombre de personnes décédées des suites d’une infection au Covid-19 était en moyenne de 10 par jour durant la période allant du 10 au 16 décembre (+56%).