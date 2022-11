Plus de 20 milliards d’euros: un rapport estime l’impact de la crise sanitaire sur la Sécurité sociale

Aides aux employeurs et aux travailleurs, restrictions, remboursement de dépenses spécifiques et moyens pour les hôpitaux: la facture de la crise sanitaire est tombée. Et elle est importante pour la Sécurité sociale.

L’impact de la crise sanitaire sur le budget de la Sécurité sociale est estimé à plus de deux milliards d’euros pour cette année, et à près de 21 milliards depuis 2020, selon une nouvelle estimation publiée ce lundi dans un rapport de la Cour des comptes. Selon les données encore provisoires au 31 août dernier, la crise sanitaire a, en 2020, engendré 892,5 millions d’euros de moindres recettes et 10,3 milliards d’euros de dépenses supplémentaires. En 2021, son incidence est estimée à 479,2 millions d’euros pour les recettes et à 7,1 milliards d’euros pour les dépenses et, en 2022, à 165,3 millions d’euros pour les recettes et 2,0 milliards d’euros pour les dépenses.

Au total, l’incidence de la crise sanitaire sur la Sécu s’élèverait donc à 20,9 milliards d’euros depuis 2020.

Les mesures prises dans le cadre de la sécurité sociale fédérale pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire ont consisté en des aides aux employeurs et travailleurs indépendants (cotisations), aux assurés sociaux (travailleurs salariés et indépendants) touchés par les restrictions ou contaminés par le coronavirus, ou encore le remboursement de dépenses spécifiques liées à la pandémie par l’assurance soins de santé et l’octroi de moyens financiers supplémentaires aux hôpitaux.