Non, Moderna n’a pas produit cent mille doses de vaccin Covid-19 avant la pandémie

Dans un extrait vidéo circulant sur les réseaux sociaux et enregistré lors du Forum économique mondial le 18 janvier dernier, Stéphane Bancel, le CEO de Moderna, admettrait que son entreprise a produit cent mille doses de vaccin Covid-19 en 2019, avant le début de la pandémie.

Selon certains internautes, cet extrait prouve que la pandémie a été «planifiée». «Lorsque la pandémie est apparue, Moderna avait fabriqué cent mille doses en 2019 pour l’année entière, déclare le CEO dans l’extrait. Et je me souviens être rentré au bureau de production de Moderna, hors des heures de travail et avoir dit : “Comment [pouvons-nous] fabriquer un milliard de doses pour l’année prochaine?”.» Cependant, ses propos ont été déformés: Stéphane Bancel parle de l’augmentation de la production que l’entreprise a dû mettre en œuvre au début de la pandémie. Les cent mille doses de vaccin fabriquées en 2019 ne sont pas des vaccins Covid-19, mais le nombre total de doses produites par l’entreprise en 2019, tous les vaccins Moderna confondus. «J’ai dit qu’en ce qui concerne les volumes, nous avons fabriqué au total, pour tous nos produits en 2019, environ cent mille doses […] et que nous avons dû faire évoluer notre fabrication pour passer à un milliard de doses avec le Covid. C’était un grand défi», confirme Stéphane Bancel à l’AFP.