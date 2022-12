Le Covid progresse à nouveau: voici les symptômes à surveiller

Le Covid est de retour: le virus progresse à nouveau en Belgique ces derniers jours. A quels symptômes faut-il être attentifs ? Le Vif fait le point.

Le nombre de personnes infectées hospitalisées a de nouveau dépassé la barre des 1.000 (1.203), avec plus de 80 admissions en moyenne par jour. Les nouvelles contaminations sont également en hausse de 21%. Le taux de reproduction du virus s’établit quant à lui à 1,11. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend bien à s’accélérer. « En effet, le Covid recircule. Il y aura sûrement une vaguelette, mais pas plus importante que les précédentes. », confirme l’infectiologue Yves Van Laethem.

Avec les bronchiolites chez les enfants et la traditionnelle grippe hivernale, la Belgique pourrait connaitre deux pics simultanés ou proches. « On devrait avoir un pic Covid vers la fin de l’année, avec en parallèle une diminution des bronchiolites vers fin année/début janvier, et un pic de grippe fin d’année/mi-janvier », précise l’infectiologue, qui ne croit pas à un retour obligatoire du masque buccal.

Quels symptômes ?

Au niveau des variants, la semaine passée, on était à moitié BA.5, moitié BQ.1.1, indique l’infectiologue. Ce sous-variant d’Omicron BA.5 était devenu dominant en Belgique depuis cet été. Plus contagieux que son prédécesseur BA.4, il présente des symptômes bien connus : la fatigue, la toux et la fièvre, ainsi que les maux de tête, des courbatures et l’écoulement nasal. Autant de signes qui doivent mettre la puce à l’oreille.

« Mais le BQ.1.1 va mettre dehors le BA.5, qui va se retrouver sans abri », prédit l’infectiologue. Plus transmissibles que le BA.5, ses symptômes ne diffèrent cependant pas beaucoup des sous-variants précédents. « On est toujours sur des symptômes respiratoires plutôt hauts, adaptés aux voies respiratoires supérieures. C’est ce qui explique que c’est une forme moins pathogène, avec moins de pneumonies et de formes sévères. Le B.Q.11 n’a pas pour l’instant de symptôme spécial et reconnaissable, comme c’était le cas avec la perte d’odorat par exemple. » Il peut cependant également être à l’origine de diarrhées, vomissements et autres des maux de ventre.

Roi des fêtes

Un variant qui pourrait néanmoins réinfecter les personnes qui ont fait le Covid précédemment. « Sauf surprise, il devrait être dominant à 90% d’ici la fin de l’année, il sera le Roi pour Noël et Nouvel An », conclut Yves Van Laethem.