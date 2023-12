Le Covid gâchera-t-il Noël ? « La tendance est à la hausse »

Depuis plusieurs semaines, le sous-variant BA.2.86 se répand dans la population belge. De quoi bousculer le réveillon de Noël ? Les réponses du microbiologiste Emmanuel André (UZ Leuven) et d’Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre.

Le Covid gâchera-t-il les fêtes de fin d’année ? Ces dernières semaines, deux éléments indiquent en tout cas que le SARS-CoV-2 gagne du terrain. « Les médecins généralistes rapportent beaucoup d’infections respiratoires, explique le microbiologiste Emmanuel André (UZ Leuven). En parallèle, on constate une plus forte présence du virus dans les eaux usées ».

Le Covid circule de nouveau au sein de la communauté, et un sous-variant n’y serait pas étranger. Le BA.2.86, descendant d’Omicron, est désormais la forme dominante du virus en Belgique. « Ce sous-variant a vraiment fort augmenté en une à deux semaines », confirme Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre. « Son émergence s’explique par la mutation du virus avec l’hiver », ajoute Emmanuel André.

Le Covid de retour? Voici les chiffres

Que disent les derniers chiffres sur la circulation du Covid ? D’après le dernier bulletin épidémiologique de Sciensano, entre le 3 et le 9 décembre, 3 125 cas supplémentaires ont été recensés. Presque deux fois plus que la semaine précédente (+46%). 16 455 tests ont été réalisés, avec un taux de positivité de 21,1%. L’indice Rt, qui donne une idée de la contagiosité du virus, est de 1,27. Comme cet indice est supérieur à 1, l’épidémie suit une courbe ascendante.

Comment expliquer cette recrudescence ? Il y a d’abord les conditions météorologiques hivernales : le froid favorise le maintien en vie des cellules de SARS-CoV-2. Ensuite, la vaccination recule. Entre le 3 et le 9 décembre, 2000 doses de vaccin quotidiennes ont été administrées, soit 29% de moins que la semaine précédente.

« On devrait vivre un hiver semblable à l’an passé » Le microbiologiste Emmanuel André (UZ Leuven)

Vaccination: une lassitude générale de la population?

Yves Van Laethem, infectiologue au CHU Saint-Pierre. © belga

« Plus de la moitié des flamands ont reçu une dose de vaccin récemment. À Bruxelles et en Wallonie, ce n’est même pas un quart de la population », explique Yves Van Laethem. D’après l’Institut belge pour la santé publique Sciensano, seulement 13,4 % de la population belge a reçu un rappel cet automne. Quelque 42% des personnes âgées entre 65 et 84 ans et 45% des plus de 85 ans ont été vaccinées dans les six derniers mois. L’épidémiologiste du CHU Saint-Pierre reste inquiet pour les plus de 85 ans, qui risquent encore de développer une infection respiratoire sévère s’ils sont atteints par le coronavirus. « Mais, pour l’instant, on ne constate pas de hausse des hospitalisations ».

Pas de quoi s’inquiéter, donc, selon Emmanuel André. « On devrait vivre un hiver semblable à l’an passé ». Le temps qui passe semble confirmer que le coronavirus devient, au même titre que la grippe, un virus saisonnal. Yves Van Laethem ne s’attend pas à ce que les hôpitaux soient embouteillés par une conjonction d’épidémies de grippe et de coronavirus.

« L’immunité de la population est bonne, aucun symptôme ne nécessite de traitement spécifique », glisse Emmanuel André. L’ancien porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19 estime qu’aucune mesure supplémentaire ne doit être envisagée. « S’en tenir aux réflexes de base (distanciation sociale, masque dans les lieux fort fréquentés, lavage des mains) pour les personnes contaminées suffit ».