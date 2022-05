L’association pharmaceutique belge « comprend » le maintien du port du masque en pharmacie

L’association pharmaceutique belge (APB), fédération nationale des pharmaciens d’officine indépendants, dit « comprendre » le maintien de l’obligation du port du masque dans les officines acté vendredi par le Comité de concertation.

« Les pharmaciens sont des prestataires de soin comme les autres et il n’y a pas de raison pour ne pas appliquer en officine les décisions qui concernent les cabinets médicaux et les hôpitaux », souligne le porte-parole de l’APB, Nicolas Echement. « Nous comprenons cette règle. La pharmacie est un endroit où se croisent des personnes fragilisées et des patients contaminants. »

Si l’association pharmaceutique belge, à laquelle sont affiliés plus de quatre pharmaciens sur cinq, ne peut contrôler le respect effectif de cette règle, elle continue à encourager les officines à l’appliquer. « Nous avions déjà fourni des affiches rappelant l’importance de porter un masque en milieu médical« , précise l’APB.