Covid: poursuite contre le fabricant de vaccins BioNTech en raison d’effets secondaires supposés

Un procès civil contre BioNTech, un fabricant allemand de vaccins contre le Covid, s’est ouvert lundi à Rottweil, dans le sud de l’Allemagne. Un homme de 58 ans affirme avoir presque complètement perdu l’usage de l’œil droit à la suite d’une injection. Il réclame 150.000 euros de dommages et intérêts.

Selon le tribunal, il sera toutefois difficile pour le requérant d’obtenir gain de cause. Il n’est, par exemple, pas possible de requérir des dommages et intérêts si l’analyse risque-bénéfice d’un médicament est positive.

Le plaignant estime pour sa part que cette analyse devrait tenir compte de l’état actuel de la science. En outre, au moment de la vaccination, seule une autorisation temporaire de mise sur le marché s’appliquait. Enfin, le vaccin a été modifié par la suite. La décision du tribunal est attendue fin septembre.