Covid : « les vaccins ont sauvé 19,8 millions de vies »

Les vaccins contre le Covid-19 ont sauvé 19,8 millions de vies dans le monde, indique l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Entre-temps, 12 milliards de doses de vaccin ont été distribuées dans le monde, répartis dans presque tous les pays. Il existe cependant de grandes différences entre les nations. Dans les pays les plus pauvres, en moyenne, seuls 28% des personnes âgées et 37% des agents de santé ont reçu leur première dose.

L’organisation vise à faire vacciner 70% de la population mondiale. Elle estime que tous les pays devraient viser 100% de vaccinés parmi les professionnels de la santé et 100% parmi les personnes âgées. Les vaccins actuels ont sauvé des vies, mais ne réduisent pas la circulation du virus, selon l’OMS. C’est pourquoi il faut continuer à investir dans de nouveaux vaccins et dans des remèdes plus faciles à administrer, comme avec un spray nasal.