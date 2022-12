Covid: les autotests sont-ils toujours fiables ?

A l’heure où beaucoup de gens souffrent de symptômes grippaux, certains cherchent à exclure le Covid en effectuant un autotest. Une bonne idée, vu les nombreuses mutations du virus ? Le point avec Yves Coppieters, professeur en épidémiologie à l’ULB.

En ce mois de décembre, beaucoup de virus respiratoires circulent. Mardi, Sciensano faisait état de 1.948 personnes porteuses du coronavirus hospitalisées, soit le chiffre le plus élevé depuis le 28 juillet dernier. Parmi celles-ci, 81 étaient soignées en soins intensifs.

L’épidémie de grippe s’installe également en Belgique : un patient sur cinq qui se rend actuellement chez le généraliste pour des symptômes grippaux souffre effectivement de la grippe. Et dans les hôpitaux, les services de pédiatrie doivent mettre les bouchées doubles pour soigner les nombreux cas de bronchiolite.

Soucieux d’exclure le Covid et d’éviter de contaminer leur entourage, certains recourent aux autotests avant de rendre visite à leurs proches ou de les recevoir chez eux. Cependant, ces autotests sont-ils également fiables contre le variant Omicron BA.5, actuellement dominant en Belgique, d’après les données de Sciensano?

« L’autotest reste intéressant, dans le sens où on réalise beaucoup moins de tests PCR, et d’ailleurs les décisions politiques font en sorte qu’il n’est plus systématiquement nécessaire d’aller faire un test PCR, sauf si l’on est à risque et symptomatique bien entendu », déclare Yves Coppieters.

L’autotest permet en effet d’exclure, même si pas totalement, le Covid-19, à condition de le faire au bon moment. « Faites un autotest au début de vos symptômes, au moment où la charge virale est la plus forte pour exclure le covid. Même s’il reste une probabilité de se tromper, il permet d’être plus rassuré par rapport à son entourage. Il ne faut pas négliger les autotests, surtout en cette période de fêtes », recommande l’épidémiologiste.

Cependant, il déconseille de faire systématiquement un autotest avant de se rendre à une fête de famille. « Pour les asymptomatiques, ça n’a aucun sens. » Nul besoin donc que toute la famille fasse un test avant de se réunir autour du sapin.

Pas de problème de fiabilité

« Il n’y a pas de problème au niveau de la fiabilité, les autotests gardent leur même fiabilité qui est bonne à condition de faire le test au démarrage des symptômes, et pas quelques jours après ou un peu trop tôt », souligne-t-il. « Là, on a des chances d’isoler les composantes du virus », ajoute le scientifique.

En France, le Comité de Veille et d’Anticipation des Risques Sanitaires (COVARS) recommande également l’utilisation des autotests. « Afin de protéger les plus fragiles durant la période de fêtes, et en complément des messages sur la vaccination, une communication renforcée faisant la promotion de l’utilisation des autotests de dépistage COVID pourrait renforcer le niveau d’appropriation de la gestion du risque par les Français. Cette démarche avait déjà été utilisée et comprise par les familles en 2020 et 2021 », écrit-il dans un avis.