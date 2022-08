Covid: la Wallonie va débuter l’administration du nouveau booster, avec un vaccin adapté

La Wallonie donnera finalement le 12 septembre le coup d’envoi de sa nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19. Il a été décidé de reprendre les injections avec des vaccins adaptés au variant Omicron, qui devraient justement être disponibles en Belgique à ce moment-là, communique vendredi le cabinet de la ministre wallonne de la Santé Christie Morreale.

Les premières invitations seront envoyées la semaine prochaine, précise la ministre. Dans un premier temps, la campagne vise en effet spécifiquement les publics fragiles ou fort exposés au risque de contamination: les personnes d’un certain âge (plus de 65 ans d’abord, 50-64 ans ensuite), immunodéprimées, vivant en collectivités, et personnel des soins de santé. Par tranche d’âge, ils seront invités les uns après les autres à recevoir une dose booster, à partir du 12 septembre et dans les semaines suivantes.

L’administration de cette dose de vaccin sera possible dans un centre de vaccination, en pharmacie, auprès de certains médecins généralistes, ou sur le lieu de vie ou de travail pour les résidents de collectivités et le personnel hospitalier.

Dans un second temps, la campagne sera ouverte à toute personne majeure, sur base volontaire et sans invitation.