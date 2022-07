Le nombre de décès liés au Covid s’est largement étendu dans le monde en une semaine, selon les chiffres de l’OMS. Le Pacifique occidental est la région la plus touchée.

La pandémie liée au coronavirus a accéléré la semaine dernière pour la cinquième semaine consécutive dans le monde, encore plus rapidement que la précédente. Le nombre de décès s’est lui largement étendu. Selon les données Covid publiées mercredi soir par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 5,8 millions de nouveaux cas ont été observés. L’augmentation a atteint environ 25%.

Par régions, elle s’est établie à un quart ou davantage encore dans le Pacifique occidental et en Méditerranée orientale. Elle est moins importante en Europe, de même que dans une partie de l’Asie. Un recul est lui observé sur le continent américain et plus encore en Afrique où le nombre de nouvelles contaminations a diminué d’un tiers.

Ce mardi, le directeur de l’Organisation mondiale de la Santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus avait annoncé lors d’une conférence de presse à Genève que pandémie de Covid-19 était « loin d’être finie ». « Alors que le virus fait une percée, nous devons le repousser » avait-il ajouté. Il a également pointé l’absence de mise en place de mesures de santé publique adaptées dans les régions touchées par une résurgence des cas.

Lire aussi | Covid : une quatrième dose pour les plus de 50 ans dès septembre

Plus de 20% de décès supplémentaires

Côté nouveaux décès, l’augmentation a atteint plus de 20%. Elle s’est établie à plus de trois quarts en Méditerranée orientale, largement moins dans une partie de l’Asie. La situation est restée similaire en Europe et une réduction du nombre de nouvelles victimes a été identifiée sur le continent américain, en Afrique et dans le Pacifique occidental.

Le variant Omicron est toujours lié de son côté à presque tous les séquençages menés sur un mois. Au total, plus de 6,3 millions de personnes ont succombé au coronavirus depuis le début de la pandémie. Près de 560 millions ont été infectées.