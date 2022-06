Covid: la majorité des indicateurs repartent à la hausse, et dans votre commune? (carte interative)

L’épidémie de Covid progresse à nouveau en Belgique. On reste toutefois loin des chiffres d’il y a plusieurs semaines.

Le nombre d’infections quotidiennes au Covid en Belgique, loin des chiffres d’il y a quelques mois, remonte légèrement. En effet, entre le 1er et le 7 juin, 1.357 nouvelles contaminations au Covid ont été dépistées en moyenne par jour, une augmentation de 3% par rapport à la semaine précédente. Une première hausse des contaminations depuis plusieurs semaines avait été détectée ce mercredi.

Un taux de reproduction du Covid en hausse

Le variant Omicron n’est plus présent en Belgique. Il a été remplacé par le sous-variant Omicron BA.2 qui représente maintenant 88,5% des contaminations, le sous-variant Omicron BA.4 (4,1%) et le sous-variant Omicron BA.5 (7,5%).

Au cours des 7 derniers jours, près de 10.100 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 15,3%. Un taux en légère hausse de 1,2% par rapport à la période précédente. Le taux de reproduction qui mesure le degré de contagiosité du virus est en forte hausse (+23%) et est passé au dessus de 1: à 1,03. Le taux de reproduction représente le nombre moyen de nouveaux cas causés par une personne infectée dans une population sans immunité. Un taux supérieur à 1 signifie qu’une personne malade contamine en moyenne plus d’une autre personne et donc que l’épidémie progresse.

Edegem, la plus touchée

Certaines communes sont plus touchées par le Covid. Plus aucune commune ne dépasse une incidence de 1000. Cela signifie que, dans toutes les communes belges, moins de 1% de la population a été infectée au cours des 14 derniers jours. On est loin des incidences d’il y a plusieurs mois. Les communes les plus touchées sont: Edegem (409), Ruiselede (409), Glabbeek (375), Attert (354) et Lo-Reninge (338). Six communes sont exemptes de cas de Covid sur les 14 derniers jours: Herstappe, Erezée, Spiere-Helkijn, Martelange, Mesen et Sainte-Ode.

L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 162 sur 14 jours. Le nombre de cas diagnostiqués est en hausse dans presque toutes les provinces belges, à l’exception de trois: le Brabant wallon, la province de Namur et celle de Liège. C’est à Bruxelles que la hausse est la plus marquée avec une augmentation de 15% des cas sur la semaine écoulée. Suivie par la province de Flandre orientale (+8%), de Flandre occidentale (+7,9%) et du Hainaut (+4,7%).

En chiffres absolus sur la semaine écoulée, la province de Flandre orientale compte le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus sur les sept derniers jours (1575 cas).

Hospitalisations en baisse

Le nombre d’admissions à l’hôpital est également en hausse. L’Institut de santé publique Sciensano dénombrait ce vendredi 890 personnes hospitalisées en Belgique, dont 71 en soins intensifs (-7%). Entre le 3 et le 9 juin, il y a eu en moyenne 55 admissions à l’hôpital par jour pour cause de covid, soit une hausse de 6% par rapport à la période de référence précédente. Entre le 1er et le 7 juin, 6,4 personnes sont décédées par jour en moyenne alors qu’elles étaient porteuses du virus (-2%), portant le bilan à 31.816 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.