Covid : la Chine approuve son premier vaccin à ARN messager

La Chine a donné son feu vert à l’utilisation du premier vaccin chinois anti-Covid à ARN messager. Les vaccins étrangers étant eux toujours non autorisés dans le pays. Le géant asiatique avait connu une explosion des cas en décembre-janvier, après la levée soudaine des stricts confinements, quarantaines et restrictions aux déplacements qui avaient court jusqu’alors.

Le vaccin, conçu par le groupe pharmaceutique CSPC, a été approuvé pour un « usage d’urgence » par l’autorité de régulation sanitaire de Pékin, a indiqué l’entreprise dans un communiqué. Il s’est révélé très efficace lors d’un essai au cours duquel il a été utilisé comme dose de rappel pour des personnes ayant déjà reçu d’autres types de vaccins, a-t-elle ajouté sans autre précision.

Le 1er vaccin à ARN messager chinois

Les vaccins à ARN messager sont généralement considérés comme faisant partie des plus efficaces pour réduire les formes graves et les décès dus au coronavirus. Les vaccins classiques cherchent à habituer l’organisme à un virus, en introduisant directement celui-ci dans le corps, sous forme atténuée ou désamorcée. Ceux à ARN messager, apparus avec la crise du Covid-19, fonctionnent différemment. Ils se concentrent sur une petite partie du virus – dans le cas du SARS-CoV-2, la protéine dite « Spike » – et visent à injecter dans l’organisme des brins d’instructions génétiques, appelés ARN messager, ordonnant au corps de fabriquer cette protéine. Inoffensive en elle-même, cette « spicule » du coronavirus est ensuite détectée par le système immunitaire qui va produire des anticorps.

La Chine n’a pour l’instant autorisé dans le pays aucun vaccin étranger, y compris donc ceux des entreprises Pfizer-BioNTech et Moderna qui utilisent la technologie de l’ARN messager.