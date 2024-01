Covid : en Espagne, le port du masque redevient obligatoire dans les hôpitaux

Le port du masque va redevenir obligatoire à partir de mercredi dans les hôpitaux et les centres de santé publics en Espagne face à la flambée des virus hivernaux, et notamment de la grippe, a annoncé le ministère de la Santé.

L’Espagne, pays traumatisé par la première vague de la pandémie de Covid au printemps 2020, s’interrogeait depuis plusieurs jours sur la mesure alors que les régions espagnoles, qui ont la main sur les questions de santé, étaient en désaccord.

A l’issue d’une réunion avec les représentants des différentes régions espagnoles sur les « actions de santé publique coordonnées face à ces pics épidémiques » hivernaux, la mesure a été décrétée.

Le port du masque ne sera pas obligatoire dans les pharmacies, précise toutefois le ministère de la Santé. Vendredi, le gouvernement espagnol avait fait savoir qu’il souhaitait un retour au niveau national du masque.

La région de Valence (est) et la Catalogne (nord-est) avaient déjà annoncé qu’elles rendaient le port du masque obligatoire pour les professionnels de santé et les patients dans leurs hôpitaux et centres de santé.

Durant la pandémie de Covid, l’obligation de porter le masque a été très largement respectée en Espagne, où le confinement mis en place a été parmi les plus stricts au monde. Le port du masque obligatoire n’a ainsi été levé qu’en juillet 2023 dans les lieux susceptibles d’accueillir des personnes à risque, comme les hôpitaux, les maisons de retraite ou encore les pharmacies.