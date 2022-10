Covid: d’anciens vaccins utilisés pour la nouvelle campagne, une simple «erreur humaine»?

En théorie, seuls les nouveaux vaccins Covid adaptés à Omicron sont utilisés pour la campagne de vaccination d’automne en Belgique. En pratique, ce n’est pas toujours le cas. Simple erreur humaine ou volonté de se débarrasser d’un stock ?

En théorie, seuls les vaccins dits ‘bivalents’ seraient utilisés pour la dose de rappel Covid durant cet automne. Ces nouveaux vaccins sont greffés à la fois sur la souche originale de Wuhan et sur le variant Omicron, initialement le BA1. Un vaccin avec la combinaison BA.4 et BA.5 est également disponible depuis la semaine dernière.

Pourtant, les chiffres de Sciensano montrent que 2% des personnes qui ont réalisé leur 2e rappel ont en réalité reçu le vaccin original, et non la dose adaptée à Omicron. Deux pourcents, cela peut paraître anodin, mais cela représente tout de même plus de 50.000 personnes, dont près de la moitié a 65 ans ou plus.

En principe, tous les centres de vaccination ont reçu pour instruction de n’utiliser que des vaccins bivalents pour la vaccination d’automne. « 99,9 % l’ont fait », selon le porte-parole Joris Moonens. Au cours de la seule première semaine, l’agence a toutefois identifié un millier d’erreurs. Selon Moonens, elles peuvent être attribuées à des erreurs humaines, où le vaccin classique a été utilisé à la place du vaccin modifié. L’association des médecins généralistes Domus Medica soupçonne que certains centres de vaccination ont épuisé par erreur leur « ancien » stock.

Chaque vacciné peut savoir quel vaccin il a reçu sur masanté.be. Si vous avez la version classique, il n’y a pas lieu de s’inquiéter pour autant. « L’original fonctionne également très bien comme booster. Nous le savons grâce à diverses études internationales », déclare Dirk Ramaekers, président du SPF Santé publique et de la task force vaccination.

« Pas assez de données pour recommander les vaccins anti – Covid bivalents »

Il n’y a pas encore suffisamment de données pour pouvoir recommander des vaccins contre le Covid ciblant spécifiquement le variant Omicron par rapport aux souches originales, ont par ailleurs affirmé les experts de l’Organisation mondiale de la santé.

Quatre vaccins à ARNm contenant des variants qui incluent les sous-variants d’Omicron BA.1 ou BA.4/5 en combinaison avec le virus originel ont été autorisés pour une utilisation en doses de rappel. Ces vaccins adaptés au variant dominant peuvent n’offrir qu’un « avantage supplémentaire infime », selon le groupe d’experts qui conseille l’OMS sur la vaccination.

« Les données actuellement disponibles ne sont pas suffisantes pour étayer l’émission d’une recommandation en faveur des doses de rappel contenant des vaccins bivalents » comparées aux doses de vaccins basées sur le virus originel, a déclaré le SAGE (Strategic Advisory Group of Experts) dans un communiqué.

Le secrétaire exécutif du SAGE, Joachim Hombach, a souligné que les experts avaient constaté que les vaccins bivalents avaient montré une « neutralisation légèrement supérieure du variant Omicron ».

« C’est un effet relativement modeste que nous pouvons voir en laboratoire », a-t-il déclaré. « Ce que nous ne pouvons pas faire, c’est associer ces mesures de laboratoire à une augmentation de la protection » car les données qui démontreraient cette efficacité accrue ne sont pas encore disponibles.

« Etant donné que nos recommandations doivent être vraiment fondées sur des preuves, nous ne pouvons pas émettre de déclaration en faveur de ces vaccins », a déclaré le docteur Hombach. « Ces vaccins sont très biens, mais ce qui est beaucoup plus important » pour la protection contre le Covid-19 « c’est que vous vous fassiez vacciner » – que le produit soit modifié pour Omicron ou non. « C’est ce qui fait la différence », que ce soit pour le premier ou le deuxième rappel, a déclaré le docteur Hombach.

Le variant Omicron représentait 99,9% des échantillons de virus collectés au cours des 30 derniers jours qui ont été séquencés et téléchargés sur l’initiative scientifique mondiale GISAID. Parmi ceux-ci, le groupe BA.5 de sous-variantes d’Omicron reste globalement dominant à 81%, suivi de BA.4 à 8% et de BA.2 à 3%.