Covid: 15 millions de doses de vaccin Moderna réservée par l’UE

Les doses réservées par l’Union européenne sont des doses de vaccin modifiées en fonction du variant Omicron.

La Commission européenne a réservé auprès de la biotech américaine Moderna 15 millions de doses supplémentaires de la nouvelle version de son vaccin anti-Covid, modifié notamment en fonction du variant Omicron, a-t-elle annoncé mardi.

L’Agence européenne des médicaments (EMA), régulateur du secteur, avait annoncé mi-juin avoir commencé à examiner cette nouvelle version, destinée à cibler aussi bien la souche originelle du SARS CoV-2 que celle du variant Omicron, dont des sous-variants ont récemment entraîné une remontée des contaminations.

Campagnes en automne et en hiver

L’accord passé par la Commission reste cependant suspendu au feu vert des régulateurs européens, « sous réserve d’une autorisation de mise sur le marché (dans l’UE) dans des délais qui permettraient l’utilisation de ces doses pour les campagnes de vaccination » cet automne et cet hiver, selon un communiqué de presse.

Ces 15 millions font partie de la commande globale de 460 millions de doses passée avec Moderna, au nom des Vingt-Sept, par la Commission depuis le début de la pandémie. Le laboratoire utilise la technologie de l’ARN messager.

Bruxelles a annoncé mardi s’être entendu avec Moderna pour ajuster le calendrier, en repoussant en septembre et durant l’automne puis l’hiver la fourniture de doses dont la livraison était initialement programmée cet été. Il s’agit « de mieux répondre aux besoins des États membres » cet automne et cet hiver, « lorsqu’ils auront plus probablement besoin de stocks supplémentaires pour leurs campagnes nationales (de vaccination) et le respect de leurs engagements de solidarité internationale », a expliqué la Commission.