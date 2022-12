Covid et variole du singe: l’OMS espère la fin de ces pandémies en 2023

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) espère que le Covid-19 et la variole du singe ne seront plus des urgences de santé publique dans le monde en 2023, lorsque les deux maladies auront terminé leur phase la plus dangereuse.

Le chef de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que l’un des principaux enseignements de la pandémie de Covid-19 était que les pays devaient réagir rapidement à des épidémies surprises.

À propos du Covid-19, il a déclaré que le nombre de décès hebdomadaires représentait désormais environ un cinquième de ce qu’il était il y a un an.

« La semaine dernière, moins de 10.000 personnes ont perdu la vie. C’est toujours 10.000 de trop et tous les pays peuvent encore faire beaucoup pour sauver des vies », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

« Mais nous avons parcouru un long chemin. Nous espérons qu’à un moment donné l’année prochaine, nous pourrons dire que le Covid-19 n’est plus une urgence sanitaire mondiale », a-t-il ajouté.

« Ce virus ne va pas disparaître. Il est là pour rester et tous les pays devront apprendre à le gérer en même temps que d’autres maladies respiratoires », a-t-il déclaré.

« Nous serons encore confrontés à de nombreuses incertitudes et défis en 2023. Dans les pays à faible revenu, seule une personne sur cinq a été vaccinée », a poursuivi le chef de l’organisation onusienne.

Concernant la variole du singe, M. Tedros a souligné que l’épidémie mondiale avait pris le monde par surprise.

Plus de 82.000 cas ont été signalés dans 110 pays, mais le taux de mortalité est resté faible, avec 65 morts.

« Si la tendance actuelle se poursuit, nous espérons que l’année prochaine, nous pourrons également déclarer la fin de cette urgence sanitaire », a-t-il conclu.