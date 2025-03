Bains glacés, douches froides: les bienfaits du choc thermique sont-ils réels?

Les bains glacés et les douches froides sont-ils bons pour la santé? Les scientifiques restent sceptiques.

Un «choc thermique»: à première vue, cela ne semble pas particulièrement attrayant. Lorsqu’on plonge dans une eau glaciale, on halète, le rythme cardiaque s’accélère, les vaisseaux sanguins se contractent et l’hormone du stress, le cortisol, augmente tandis que l’on commence à frissonner. Et pourtant, Instagram regorge d’exemples de cette pratique.

Le plus fervent défenseur de cette tendance est le gourou du bien-être Wim Hof, qui est resté près de deux heures dans un conteneur rempli de glace et a nagé 66 mètres sous une couche de glace —un record du monde. Ce n’est pas pour rien qu’on le surnomme «The Iceman». Le Néerlandais a développé la méthode Wim Hof, une combinaison de méditation et d’exercices de respiration associée à des bains glacés ou des douches froides. Selon son site internet, cette méthode aiderait à brûler des graisses, réduirait les inflammations, renforcerait le système immunitaire, équilibrerait les hormones, améliorerait le sommeil et améliorerait l’humeur. En entraînant le cœur, les vaisseaux sanguins et les muscles, elle contribuerait également à lutter contre les maladies cardiovasculaires.

Placebo

Cela pourrait être une excellente nouvelle, si seulement c’était vrai. La méthode Wim Hof est associée à 13 décès aux Etats-Unis —possiblement en raison des techniques de respiration, et non du choc thermique.

Le froid accélère bel et bien le métabolisme et réduit le gonflement des inflammations douloureuses —c’est d’ailleurs pour cette raison que l’on applique souvent des poches de glace sur les blessures. Mais l’immersion dans l’eau froide procure-t-elle réellement tous ces bienfaits pour la santé?

Une étude menée en 2014 sur douze adeptes de la méthode Wim Hof a montré qu’après une exposition délibérée à la bactérie Escherichia coli, ils ressentaient moins de symptômes grippaux que le groupe témoin. Une autre étude réalisée en 2018, au cours de laquelle Hof lui-même a été soumis à une hypothermie légère, a révélé que le froid activait des zones du cerveau associées à la suppression de la douleur et à une sensation de bien-être.

La plus grande étude sur ce que Hof et ses adeptes appellent «la puissance de la douche froide» a été menée en 2015. Les chercheurs ont demandé à environ 3.000 volontaires de prendre soit une douche normale, soit de terminer leur douche par un jet d’eau froide durant 30, 60 ou 90 secondes. Un mois plus tard, il est apparu que ceux qui se rinçaient à l’eau froide avaient pris 29% de jours de maladie en moins au travail que le groupe témoin. Cela semble impressionnant, mais il pourrait s’agir d’un effet placebo. Par ailleurs, aucune différence n’a été constatée dans le nombre de jours où les participants se sentaient malades.

«Aucun effet positif»

Des chercheurs de l’Université de Berne se sont demandé si l’immersion dans l’eau froide pouvait renforcer la «résilience physique» en améliorant les réponses antioxydantes et immunitaires. Chez 22 jeunes hommes pratiquant la méthode Wim Hof, ils ont mesuré la pression artérielle ainsi que la pulse wave velocity, c’est-à-dire la vitesse à laquelle une onde de pouls se propage dans les artères. Leurs conclusions, publiées en 2023, ont réfuté l’affirmation de Hof selon laquelle sa méthode produirait des effets étendus en seulement dix jours. Ils ont conclu que quinze jours de cette thérapie n’avaient «aucun effet positif» sur un ensemble de paramètres physiologiques.

Quinze jours de cette thérapie n’avaient «aucun effet positif» sur un ensemble de paramètres physiologiques.

Toutefois, l’étude reste trop limitée pour tirer des conclusions définitives. La plupart des recherches s’appuient sur de petits échantillons, et les scientifiques peinent à isoler les variables —une étude sur les nageurs d’hiver pourrait, par exemple, mesurer involontairement les effets d’un exercice physique intense plutôt que ceux du froid.

Les effets des bains d’eau froide sur l’humeur semblent néanmoins positifs. Des études montrent qu’une immersion dans l’eau froide augmente les niveaux de dopamine et d’endorphines, des neurotransmetteurs liés au plaisir. Dans une étude réalisée en 2023 sur 33 adultes ayant pris un bain froid de cinq minutes suivi d’un scanner cérébral, les participants ont rapporté se sentir «plus actifs, plus alertes, plus attentifs, plus fiers et plus inspirés, et moins anxieux ou stressés».