Avec 3.991 patients en 2024, le nombre d’euthanasies en Belgique continue d’augmenter

Le nombre de personnes ayant recours à une euthanasie ne cesse d’augmenter au fil des années, et 2024 ne fait pas exception. 3.991 procédures ont été enregistrées l’année dernière, parmi lesquelles 106 patients français.

Le nombre d’euthanasies pratiquées en Belgique continue d’augmenter, année après année. Il y en a eu 3.991 l’an dernier pour 3.423 en 2023, 2.966 en 2022 et 2.699 en 2021, selon les derniers chiffres transmis mercredi par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie. L’euthanasie représentait ainsi 3,6% des décès enregistrés en 2024 en Belgique.

La première « justification » des euthanasies pratiquées reste le cancer. Dans plus de la moitié des cas (54%), une ou des tumeurs, sans perspective de guérison, étaient à l’origine de la demande. Mais, derrière les cancers, les polypathologies gagnent en importance dans les affections à l’origine des euthanasies. Elles sont passées de 23,2% des dossiers en 2023 à 26,8% en 2024. Les affections psychiatriques ne représentent qu’une part marginale du total: 1,4%.

Selon les données de la commission, quelque 120 personnes domiciliées à l’étranger – dont des Belges – sont spécialement venues en Belgique pour se faire euthanasier en 2024, principalement des Français (106).

L’an dernier, un cas d’euthanasie chez une personne mineure a également été déclaré, ce qui porte à six le nombre de cas depuis l’extension de la loi aux mineurs, il y a 10 ans. La grande majorité des patients concernés (72,6%) avaient plus de 70 ans, et les euthanasies chez des personnes de moins de 40 ans sont restées rares (1,3%) en 2024.

La Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie est chargée d’évaluer les dossiers de chaque euthanasie pratiquée en Belgique, et de vérifier que toutes les conditions légales ont été respectées. Si elle soupçonne la violation d’une condition essentielle, elle transmet le dossier à la Justice. Cela reste très rare, et n’a pas eu lieu en 2024.