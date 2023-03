Alimentation: le nombre de plaintes auprès de l’Afsca augmente

Le point de contact de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a reçu 4.998 plaintes en 2022, soit une moyenne de 20 plaintes par jour ouvré, indique-t-elle. Il s’agit d’une augmentation de 27% par rapport à l’année 2021, au cours de laquelle le secteur horeca a dû fermer (partiellement) ses portes pendant un certain temps en raison de la crise du Covid. Outre ces plaintes, le personnel du point de contact a également traité 6.628 demandes de renseignements.

Environ un tiers (31%) du nombre de plaintes reçues en 2022 concernait une potentielle intoxication alimentaire, précise l’Afsca. Il s’agit d’une augmentation de 5% par rapport à 2021. Un quart des plaintes traitées concernaient l’hygiène dans les établissements alimentaires et 17% portaient sur des questions liées aux méthodes de stockage telles que les températures, les dates de péremption, etc…

Pratiquement la moitié des questions posées (45%, soit environ 3.000) au point de contact en 2022 concernaient les rappels de produits alimentaires et les avertissements que l’Afsca contribue à diffuser. Environ un tiers des questions posées (2.086 questions) l’ont été juste avant la fête de Pâques, à la suite du rappel d’une série de produits de la marque Kinder.

En 2022, 92% des plaintes ont été traitées par l’Afsca dans les 30 jours et 99% des demandes des consommateurs ont reçu une réponse dans les quatre jours ouvrables, précise encore l’agence fédérale.