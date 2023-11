A quoi sont dues les «fourmis dans les jambes»? Bonne question

La sensation de fourmis dans les jambes s’appelle la paresthésie. Mais quelle est l’origine de ces fourmillements ?

«Le temps que vous lisiez ces lignes, sept cents millions de fourmis seront nées sur la planète. Sept cents millions d’individus dans une communauté estimée à un milliard de milliards, et qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production industrielle, ses esclaves, ses mercenaires… Ses armes aussi.» (1) Et qui, de temps en temps, semblent ramper sous la peau. Une formication, appelée plus scientifiquement paresthésie, causée en réalité non pas par ces petites bêtes à six pattes mais par… notre cerveau.

Cette sensation bizarre, étrangère à tout stimuli ou tout contact cutané, et qui nous pousse à agiter frénétiquement le membre concerné, est en effet «le symptôme, ou plus précisément l’interprétation par le cerveau, d’une communication chaotique entre celui-ci et un nerf», précise Gaëtan Garraux, professeur de physiologie à l’ULiège et chef de clinique dans le service de neurologie du CHU de Liège. Et non pas, profitons-en pour donner un petit coup de pied dans la fourmilière, à cause d’un dysfonctionnement de la circulation sanguine dû à un mauvais apport en oxygène dans le sang, comme on le lit très souvent. «La circulation dans les artères et les veines n’est en effet pas concernée, confirme le Dr Garraux. C’est un peu plus compliqué que cela. Mais on peut évoquer un problème de microcirculation, après une interruption de l’afflux sanguin vers le nerf à la suite d’une compression, par exemple.»

Plus concrètement, lorsqu’on ressent des sensations anormales au pied, au bras ou toute autre partie du corps, c’est effectivement parce que les nerfs qui les connectent au cerveau sont comprimés – généralement à cause d’une mauvaise posture prolongée. «Les axones des nerfs ne peuvent alors plus lui transmettre normalement leurs signaux électriques», détaille le médecin. Lorsqu’on se remet à bouger, la pression sur le nerf est relâchée et le cerveau, perturbé par le signal brouillé, «transmet» les «fourmis».

On comprend mieux pourquoi l’expression «avoir des fourmis dans les jambes» signifie «avoir envie de passer à l’action, de bouger».

Mais ces colonies dans nos jambes ou ailleurs sont-elles dangereuses? Tout dépend de leur fréquence et de l’endroit où elles se manifestent. Si elles sont sporadiques et clairement identifiées à la suite d’une mauvaise posture, inutile de s’inquiéter. Par contre, dans tous les autres cas, surtout si les paresthésies s’accompagnent de manifestations inhabituelles, et même si elles restent brèves, mieux vaut consulter.

Les picotements pourraient, en effet, être le signe d’un syndrome du canal carpien s’ils se manifestent dans la main. «Ou annonciateurs d’une crise de spasmophilie s’ils surviennent autour de la bouche», ajoute le Pr Garraux. Attention aussi s’ils sont associés à des troubles de la vision ou de la préhension, ils pourrait traduire une anomalie dans la moelle épinière ou le cerveau et aboutir à un diagnostic de sclérose en plaques.

La devise des fourmis est «lentement, mais toujours en avant» (1). Comme si, finalement, en colonisant nos membres, elles nous invitaient à toujours rester en mouvement, vigilants, au bénéfice de notre santé.