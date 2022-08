A quel point la variole du singe est-elle contagieuse?

A quel point le virus de la variole du singe est-il contagieux ? Et les aérosols jouent-ils un rôle, comme pour le coronavirus? Les scientifiques sont prudents. Voici ce que l’on sait.

Le variant actuel de la variole du singe ne touche pas seulement les hommes (homosexuels), mais peut survenir chez n’importe qui : homme, femme, jeune ou vieux. Cela devient de plus en plus évident maintenant qu’il y a une première patiente et un garçon mineur parmi les quelque 500 cas recensés en Belgique. En Allemagne, sept femmes ont reçu le diagnostic de variole du singe, ainsi que deux adolescents (un de 15 ans et un de 17 ans) et une enfant de quatre ans.

La transmission du nouveau variant de la variole du singe a quelque peu surpris les scientifiques, car elle est différente du virus original que l’on trouve couramment en Afrique occidentale et centrale, dont on pensait qu’il ne se transmettait pas facilement d’homme à homme, mais plutôt d’animal à homme.

Il apparaît maintenant que le virus se propage par un contact cutané direct et intense entre les personnes. C’est nouveau. La question est de savoir si le virus a muté ou s’il s’est simplement retrouvé dans un réseau optimal, la communauté gay, qui est très connectée.

Similitudes avec le Covid

Cependant, la variole du singe n’est ni une maladie gay ni une maladie sexuellement transmissible typique, telle que la chlamydia ou la syphilis, car elle peut être transmise par d’autres moyens. Vous pouvez l’attraper par la friction, par un contact cutané intense (frottement l’un contre l’autre) ou par l’échange de fluides corporels – ce qui inclut les contacts sexuels – libérant le contenu des vésicules et les faisant passer dans la bouche, le nez ou les plaies cutanées (invisibles). Il faut donc plus qu’une simple poignée de main.

On ne sait pas encore pourquoi l’infection se produit principalement entre les hommes et moins entre les hommes et les femmes. Il est possible que ce soit un concours de circonstances et que le virus se soit d’abord retrouvé dans la communauté gay.

Depuis la pandémie de Covid (toujours en cours), on sait que le coronavirus peut être transmis par les gouttelettes de toux et d’éternuement émises par une personne infectée et inhalées par une autre. C’est également le cas pour la variole du singe lorsqu’une personne ayant une forte fièvre ou une cloque ouverte dans la bouche tousse ou éternue. Mais la transmission par cette voie est probablement beaucoup moins efficace pour le virus de la variole du singe. Les scientifiques étudient encore la fréquence de ce mode de transmission.

Poignée de porte

La transmission par voie de surface (via une poignée de porte ou les toilettes) est également une possibilité. Selon un rapport de l’OMS, environ 0,2 % seulement des cas récents ont contracté le virus par des surfaces contaminées. Le risque est donc très faible, mais pas nul. Comme pour le Covid, il faut d’abord toucher une surface contaminée par suffisamment de particules virales infectieuses, puis toucher immédiatement ses yeux, son nez, sa bouche ou une éventuelle plaie cutanée.

En réalité, la probabilité que cela se produise est très faible. Vous n’avez donc pas besoin de désinfecter chaque chaise sur laquelle vous vous asseyez. La réduction du nombre de partenaires (sexuels) est une mesure beaucoup plus efficace. Très occasionnellement, la contamination peut se produire en utilisant les mêmes draps ou serviettes d’une personne infectée pendant une longue période, car le virus survit plus longtemps sur les matériaux poreux, ce qui lui permet de pénétrer dans les muqueuses ou les plaies et fissures de la peau.

Le rôle des aérosols

La transmission par des gouttelettes en suspension dans l’air, comme dans le cas du coronavirus, fait l’objet d’un débat parmi les scientifiques. Le rôle des aérosols a été largement sous-estimé au début de la crise du coronavirus, mais ce point de vue a dû être modifié par la suite. En fait, les aérosols se sont avérés être le moteur de la pandémie. C’est pourquoi les scientifiques n’osent pas écarter ce scénario dès maintenant. Ils préviennent qu’il existe une faible probabilité que le virus se propage également dans l’air.

Une étude préalable portant sur des patients hospitalisés pour la variole du singe au Royaume-Uni a révélé la présence du virus dans l’air, surtout au moment de changer les draps. C’est une indication possible que le virus soit présent dans les aérosols, ou dans les pellicules de peau ou les particules de poussière. Le virus aérien était également infectieux, selon les tests de laboratoire.

Cependant, cette voie de transmission ne semble pas non plus être très efficace. La variole du singe est loin d’être aussi contagieuse que le coronavirus, qui est un virus respiratoire.

Possible évolution positive du nombre d’infections

Entre-temps, la variole du singe est peut-être déjà en voie de disparition, tant en Belgique que dans le reste du monde, affirme Boudewijn Catry, de l’institut de santé Sciensano. Pour le confirmer, des tests doivent encore être effectués. « Les semaines à venir devront montrer s’il y a une stagnation ou une diminution. »

Trois mois après le début de l’épidémie de variole du singe, environ 28 000 cas ont été enregistrés dans le monde, dans 85 pays. En Belgique, 546 cas confirmés ont déjà été signalés. Il s’agit de 304 cas en Flandre (56%), 187 à Bruxelles (34%) et 55 en Wallonie (10%). Le nouveau variant de la variole du singe est également moins grave. En Belgique, 28 personnes ont déjà été hospitalisées, mais aucune ne s’est retrouvée dans une unité de soins intensifs. Il n’y a pas de décès dans notre pays. La plupart des patients guérissent spontanément après environ trois semaines.

Les personnes infectées par le virus de la variole du singe doivent encore rester en isolement strict jusqu’à la guérison complète des lésions cutanées, ce qui peut prendre jusqu’à 21 jours.