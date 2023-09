Réveil difficile? Voici 8 conseils pour sortir du lit plus facilement le matin

Vous avez toujours rêvé d’être une personne matinale mais n’avez jamais réussi? Ces 8 conseils pourraient vous aider à faciliter votre réveil aux aurores.

1. Avancer progressivement son réveil d’une minute

À l’approche d’un réveil aux aurores, il est bon d’habituer son corps au « choc » de ce réveil matinal afin de pouvoir s’extirper du lit plus facilement. Pour y arriver, il suffit d’avancer l’heure de son alarme progressivement d’une minute, quelques jours avant. Après ce temps de préparation, le réveil sera facilité sans vraiment que l’on s’en rende compte. De bonnes habitudes se construisent de cette manière sur le long terme.

2. Se motiver avec de petites victoires personnelles

Le changement devient durable quand il est associé à de petites victoires que l’on s’octroie. Il est important de se donner des objectifs réalistes : avant de courir sur une longue distance, l’entraînement doit se faire petit à petit. C’est le même principe pour arriver à se lever tôt: quand le réveil est actionné sur 5 heures du matin, cela nécessite un certain temps d’adaptation, surtout si l’on a l’habitude de se lever chaque matin à 7 heures 30. L’idée est donc de se donner des paliers à atteindre, d’abord, 7 heures, ensuite 6h30, jusqu’à arriver à 5 heures.

3. Se donner des buts de grand matin

Il est prouvé qu’on se lève plus facilement quand on a des tâches importantes à réaliser dans la matinée. Il est donc utile de se donner des objectifs de grand matin. Pourquoi ne pas planifier des réunions de travail matinales ? Une réelle motivation pour se lever tôt et être à l’heure au rendez-vous.

4. Adapter son environnement afin de faciliter le lever

En plaçant son réveil à l’autre bout de la chambre, on se force à se lever. Attention toutefois aux humeurs maussades suite à ce réveil pas vraiment en douceur. Les nouvelles technologies permettent aussi de gagner du temps le matin, par exemple, en programmant sa machine à café pour qu’il soit prêt au sortir de la douche.

5. Evaluer ses progrès au jour le jour

Quand on n’arrive toujours pas à se lever après avoir fourni des efforts, il est important de se poser régulièrement la question de savoir ce qui empêche les progrès. En visualisant les gestes qui aident, on évite de tomber dans ses travers.

6. Se donner une raison réjouissante de sortir du lit

Afin de se motiver à se lever quelques heures plus tôt, une idée motivante est de planifier de faire les choses qu’on aime en premier lieu dès le lever. Si courir est rebutant le matin, mieux vaut laisser cette activité pour l’après-midi. Cela peut être des petites choses toutes simples – se payer un bon cappuccino à la gare, lire son magazine préféré – comme de plus grands projets. Évidemment, cette option n’est pas toujours envisageable quand on a peu de temps libre le matin et qu’on doit être à 9 heures au bureau.

7. Visualiser ses progrès

Visualiser ses avancées peut-être d’une grande aide. Par exemple, pour chaque lever qui s’est déroulé sans soucis, on peut cocher une case dans son agenda. En plaçant ce calendrier bien en évidence sur sa table de chevet, cela peut favoriser sa motivation.

8. Se mettre dans la peau d’une personne matinale

Lorsqu’on se persuade qu’on n’est pas « du matin », le changement est plus difficile à opérer. Le but est de se persuader du contraire. Se dire qu’on peut réussir à s’extirper du lit de grand matin aidera à effectivement le faire.