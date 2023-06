Sans changement, la Belgique pourrait compter 600 000 malades de longue durée en 2035

Si rien ne change, la Belgique pourrait compter près de 600.000 personnes en invalidité d’ici 2035, écrivent les journaux de Mediahuis et L’Echo sur base de projections du Bureau fédéral du Plan.

Actuellement, notre pays compte un demi-million de malades de longue durée. Selon des chiffres de l’Inami, 80% de l’augmentation du nombre de malades de longue durée concernent les plus de 55 ans. Mais la tendance à la hausse s’observe également parmi les jeunes.

Les Mutualités Libres tirent également la sonnette d’alarme alors que les malades de longue durée représentent le troisième poste de dépenses de la sécurité sociale, après les pensions et les soins de santé. Il dépasse aujourd’hui les 10 milliards d’euros.

Pour Xavier Brenez, directeur général des Mutualités libres, la remise à l’emploi des personnes en incapacité est fondamentale, pour les comptes de la sécu, mais aussi pour les malades. « Il faut changer de paradigme. Nous sommes dans une société où de plus en plus de personnes doivent concilier leur pathologie avec un emploi. Il faut sortir du schéma binaire travail/maladie, mettre davantage l’accent sur les capacités dont dispose encore la personne. La population active augmente, mais la moyenne d’âge est de plus en plus élevée aussi, avec les pathologies chroniques qui vont de pair. Si l’on veut continuer à augmenter le taux d’emploi, il faudra invariablement composer avec ces pathologies et trouver des solutions pour concilier les deux. Et, dans ce cadre, la reprise du travail à temps partiel est un excellent exemple », estime-t-il, cité dans L’Echo.