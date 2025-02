Robert Sapolsky, neurobiologiste: «Le libre arbitre n’est rien d’autre qu’une illusion philosophique»

Robert Sapolsky

1957: Né à New York (Etats-Unis).

1978: Biologiste et anthropologue (Harvard University).

1984: Docteur en sciences (Rockefeller University).

1987-aujourd’hui: Affilié en tant que neurologue à la Stanford University, professeur depuis 2002.

A mené 25 ans de recherches de terrain sur les babouins au Kenya.

Spécialiste de la biologie du stress.

2017: Publie Behave: The Biology of Humans at Our Best and Worst.

2023: Publie Determined: A Science of Life without Free Will.