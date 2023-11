Pourquoi les hivers sont de plus en plus pluvieux (infographies)

Pourquoi y a-t-il de plus en plus de pluie en hiver ? Réponse en infographies.

D’intenses précipitations avec un risque d’orage et des coups de vent toucheront l’ensemble du pays mardi, selon l’Institut royal météorologique (IRM), qui a émis une alerte jaune à la pluie pour l’ensemble du territoire jusque mardi soir à 20h00.

Une zone d’averses intenses traversera en effet le pays d’ouest en est au cours de l’après-midi et pourra conduire à des cumuls de précipitations de plus de 20l/m2 en six heures en plusieurs endroits, voire 30l/m2 très localement. L’extrême nord du pays et la Lorraine belge devraient toutefois échapper aux cumuls les plus importants. Des coups de vent jusqu’à 70 km/ h, voire davantage, pourront par ailleurs se manifester.

Pourquoi il y a moins de pluie au printemps, mais plus en hiver

Salvatrice pour la nature et les cultures quand elle tombe raisonnablement, destructrice quand elle se mue en trombes d’eau. Telle est donc l’ambivalence de la pluie, qui livre aussi une multitude d’enseignements entre les épisodes extrêmes. En partenariat avec l’Institut royal météorologique (IRM), Le Vif présente les tendances qui se logent derrière 190 années d’observations depuis la station d’Uccle. Le début et le milieu du printemps étaient-il vraiment «pourris»? Les 32 journées sans pluie, du 16 mai au 17 juin dernier, étaient-elles exceptionnelles? Compte tenu des aléas inhérents à la météo, seules les comparaisons étalées sur de longues périodes peuvent livrer des enseignements pertinents quant à la normalité du temps qu’il fait. Et esquisser les tendances sur le changement climatique.

Depuis 1833, l’IRM mesure les anomalies de cumuls annuels de précipitations à Uccle par rapport à une période de référence de trente ans, établie de 1961 à 1990. S’il pleuvait comparativement moins au XIXe siècle et au début du XXe siècle qu’à cette période, la légère tendance à l’augmentation observée depuis 1981 n’est plus significative. Doit-on pour autant en déduire que les quantités annuelles de précipitations se stabilisent, et qu’il en sera de même à l’avenir? «Vu que ces quantités varient fortement d’une année à l’autre, il faut encore attendre afin de pouvoir dégager des tendances sur le long terme, décode Nicolas Ghilain, chercheur en modélisation climatique à l’IRM et l’ULiège. Actuellement, le signal n’est pas clair. Même dans le pire scénario (NDLR: le «RCP 8.5» du Giec, qui suppose une augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre tout au long du XXIe siècle), on n’obtient qu’une augmentation de l’ordre de 5% des précipitations annuelles vers 2085» – par rapport à la période 1975-2005.

En revanche, les données de l’IRM révèlent déjà des changements dans la contribution de certaines saisons à la quantité annuelle de pluie. Deux constats marquants et déjà observables: il pleut davantage en hiver – que ce soit sous forme de gouttes ou de flocons – qu’avant (+ 30% depuis les premières observations) et de moins en moins au printemps (environ 9 millimètres de moins tous les dix ans) depuis 1981. «Dans les prochaines années et si l’on se réfère au RCP 8.5, la quantité de précipitations hivernales pourrait augmenter de 20 à 25% par rapport à la période 1976-2005, ce qui n’est pas anodin», poursuit Nicolas Ghilain. Pour le printemps et l’été, le signal est moins homogène, puisque la tendance à la baisse dépend du scénario pris en compte. Quant à l’automne, les modèles suggèrent une stabilité des quantités de pluies dans les prochaines décennies.

Conséquences pour les écosystèmes Ces glissements entre saisons ne sont pas sans conséquences sur nos écosystèmes, comme le résume Caroline Vincke, professeure à l’UCLouvain, spécialisée en écologie forestière : «A la station de Vielsalm, sur une période de 25 ans, nos études démontrent que depuis 2010, le déficit hydrique au printemps est de plus en plus fréquent. Qu’il affecte, certaines années, la croissance des arbres. On observe aussi ce que l’on appelle des arrière-effets, à savoir le fait qu’une sécheresse ayant lieu en 2018 aura des impacts en 2019, en 2020. Les arbres étant des êtres pérennes, ils ont une sorte de mémoire des stress. Et pourtant, ce n’est pas à Vielsalm, c’est-à-dire en Ardenne, que la situation est censée être la plus préoccupante.»

A l’heure actuelle, les données de l’IRM ne permettent pas de savoir avec une précision suffisante s’il pleuvra davantage ou moins dans certaines sous-régions du pays à l’avenir, hormis pour des variables plus précises comme les jours de neige. «On a commencé à homogénéiser les séries pour obtenir une vue spatiale, mais ce travail n’est pas encore terminé», précise le chercheur de l’IRM.

Novembre pluvieux

En octobre dernier, il a plus plu qu’au cours des mois d’octobre de ces 50 dernières années. 87 millimètres, contre 69 millimètres en moyenne.

Du 4 au 13 novembre, à Uccle, il a plu davantage que la moyenne des précipitations mesurées entre 1991 et 2020, selon les données récoltés par l’IRM. Entre le 4 et le 13 novembre, il a plus 21mm de plus que la moyenne en cette période. Au total, on observe un cumul de 56 mm de précipitations, comme le montrent les infographies ci-dessous.