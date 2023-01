Découvrez le nouvel épisode de « Leurs vies », le podcast société du Vif, consacré ce mois-ci aux acouphènes qui touchent toujours davantage de personnes.

C’est un son qui, un jour, se niche dans l’oreille. Et ne la quitte pas avant quelques jours… ou quelques années. Si les acouphènes ont toujours existé, ils deviennent désormais de plus en plus fréquents, notamment chez les jeunes, jusque-là épargnés. Les traitements font souvent défaut.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Crédits:

Réalisation: Maïna Boutmin, Pierre-Etienne Bonnet et Laurence Van Ruymbeke

Musiques: Universal

Retrouvez les derniers épisodes de « Leurs vies » en vous abonnant à notre chaîne sur les plateformes d’écoute ou via nos players:



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.



Voir le contenu L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. En cliquant sur « Voir le contenu », vous acceptez les cookies. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.