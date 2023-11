Plusieurs provinces en alerte vent et pluie: le début du mois de novembre est-il plus pluvieux que la moyenne? (infographies)

Fait-il pluvieux pour la saison? Après un mois d’octobre assez humide, le mois de novembre apporte lui aussi son lot de gouttes. Plus que les autres années? Réponses en infographies.

L’IRM a placé en alerte jaune pour le vent l’ensemble du pays entre 13h00 et 20h00. Des rafales de 80 km/h sont attendues sur tout le territoire. Les provinces de Liège et de Luxembourg sont également en alerte jaune pour la pluie entre 08h00 et 22h00. Par endroits dans ces provinces, des précipitations de plus de 25 L/m², voire 35 à 40 L/m², sont à prévoir.

Le numéro 1722 activé

Les personnes nécessitant l’intervention des pompiers pour des situations sans danger de mort peuvent appeler le numéro 1722, mais sont encouragées à plutôt introduire une demande électronique sur le site internet 1722.be. « Si votre zone de secours dispose d’un e-guichet, vous pouvez également l’utiliser », explique encore le SPF Intérieur.

Début novembre pluvieux

En octobre dernier, il a plus plu qu’au cours des mois d’octobre de ces 50 dernières années. 87 millimètres, contre 69 millimètres en moyenne.

En ce début novembre, à Uccle, il a plu davantage que la moyenne des précipitations mesurées entre 1991 et 2020, selon les données récoltés par l’IRM. Entre le 2 et le 11 novembre, il a plus 21mm de plus que la moyenne en cette période. Au total, on observe un cumul de 47mm de précipitations, comme le montrent les infographies ci-dessous.

Des inondations dans le Westhoek

En Flandre, le niveau des cours d’eau est monté en certains endroits du Westhoek, en Flandre-Occidentale, ce week-end. Comme attendu, et malgré l’arrêt de la pluie, l’eau en provenance du nord de la France a fait grossir les rivières et l’Yser.

Conséquence des pluies excessives de ces derniers jours et des inondations dans le Westhoek et autres zones en Flandre occidentale, la phase provinciale du plan d’urgence a été déclarée. Entre-temps, le pic de crue a été atteint dans la plupart des endroits et les niveaux d’eau ont commencé à baisser doucement.