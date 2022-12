Zone de basses émissions à Bruxelles: plus de 19 000 conducteurs sanctionnés

Pas moins de 18.640 amendes ont été infligées à des automobilistes ne respectant pas les conditions de la zone de basses émissions (LEZ) en Région bruxelloise en 2022, communique Bruxelles Environnement. Le nombre d’amendes est supérieur à l’année passée, malgré une période d’avertissement prolongée.

Depuis le 1er janvier 2022, les règles de la LEZ ont encore été durcies avec l’interdiction des véhicules diesel de norme Euro 4 et inférieure au sein de la Région bruxelloise. Toutefois, la Région avait décidé de prolonger la période d’avertissement jusqu’au 30 juin en raison des problèmes de livraison de véhicules engendrés par la crise sanitaire et la guerre en Ukraine.

Au total, 63.243 avertissements ont été envoyés au cours des six premiers mois de l’année. Depuis le 1er juillet, ce ne sont pas moins de 19.000 automobilistes qui ont reçu une amende pour non-respect des conditions de la LEZ. Dans la majorité des cas, l’infraction porte sur un véhicule diesel de norme Euro 4. Une catégorie qui ne représente plus qu’un pourcent du charroi bruxellois. Bruxelles Environnement souligne en outre que le nombre de véhicules en infraction est en baisse.

Le nombre d’amendes dressées a toutefois augmenté. Au total, 18.640 sanctions économiques ont été infligées en 2022, contre 12.321 en 2020 et 16.642 en 2021. Un automobiliste ne peut recevoir une amende qu’une fois pas trimestre. Depuis la mise en place de la LEZ en 2018, 300 conducteurs ont reçu une sanction au moins cinq fois. Deux automobilistes en cumulent même 12.

Près de la moitié des contraventions dressées en 2022 ont été payées.

Dans certains cas, les automobilistes peuvent solliciter une dérogation afin de circuler au sein de la zone de basses émissions même si leur véhicule ne répond plus aux critères établis. Près de 4.000 demandes ont été introduites auprès de Bruxelles Environnement en 2022 et 2.500 dérogations ont été accordées. Les ancêtres et véhicules de collection qui présentent une plaque d’immatriculation spécifique (avec la lettre « O ») bénéficient automatiquement d’une dérogation.

La prochaine phase de durcissement de la zone de basses émissions est prévue au 1er janvier 2025. À partir de cette date, les véhicules diesel de norme Euro 5 et à essence de norme Euro 2 ne pourront plus circuler dans la capitale.