Cette rentrée scolaire, le 29 août 2022, marque un changement à effet domino, largement au-delà des écoles francophones. Elle impacte notamment les transports en commun.

Cinq périodes de sept semaines de cours entrecoupées de deux semaines de congés et des vacances d’été raccourcies: tel est désormais le calendrier scolaire en Belgique francophone. Plusieurs secteurs devront s’adapter à la nouvelle temporalité d’apprentissage scolaire et à ses variations dans le pays. Parmi eux: les transports en commun.

« La réforme des rythmes scolaires aura des conséquences dans le domaine ferroviaire dès lors que certains de nos trains traversent plusieurs Régions et Communautés, spécifie Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB. D’une part sur le Plan de transport, de l’autre sur l’organisation des travaux à l’infrastructure et les produits proposés en périodes de vacances scolaires.»

L’adaptation passera par l’élargissement de l’offre du pass Youth Holidays à chaque vacances, sans distinction entre les élèves du sud et du nord du pays. «Pour 2022, le pass est disponible jusqu’au 31 août inclus, et le sera durant les deux semaines des congés d’automne et celles des congés d’hiver. Ce ticket est proposé au prix de 18 euros pour une semaine ou 29 euros pour un mois et permet aux moins de 26 ans de voyager de façon illimitée partout en Belgique.» Sinon, pas de modifications d’horaires avant, peut-être, les congés de février et mai.

L’organisation des travaux suivra, quant à elle, un calendrier fixé un an et demi à l’avance par le gestionnaire de réseau Infrabel, donc avant que la réforme scolaire ait été décidée. «Mais certaines modifications ont été discutées. Dans la mesure du possible, des travaux seront planifiés en fonction des nouveaux calendriers scolaires», précise la porte-parole. La SNCB ajoute que les étudiants du supérieur représentent un plus grand pourcentage d’usagers que les élèves du secondaire et du fondamental. Les prochains mois permettront d’analyser le comportement des usagers et d’envisager une adaptation de l’offre de transport ferroviaire pour l’année 2023.

Stib et TEC s’adaptent

Côté Stib, métros, trams et bus bruxellois s’adapteront au calendrier scolaire francophone dès la rentrée, avec des horaires allégés durant les congés de novembre, décembre, février et mai, où les lignes desservant d’importantes écoles flamandes à Bruxelles seront renforcées. Enfin, au TEC, la fréquence des bus est augmentée à partir du 29 août, avec ralentissement des cadences durant les congés scolaires. Le tout en concertation avec la SNCB sur les lignes de correspondance.