Manifestation européenne: le point sur les perturbations dans les transports bruxellois

Le réseau de la Stib (Société des Transports Intercommaux de Bruxelles) est fortement perturbé en raison de la manifestation européenne contre l’austérité, organisée à Bruxelles par la Confédération européenne des syndicats. Voici les transports qui circulent.

Une partie du personnel de la société de transports en commun bruxelloise ayant décidé de prendre part à l’action, le réseau de la Stib est fortement perturbé.

Seules quelques lignes de métro, de tram et de bus sont opérationnelles ce mardi matin, rapporte la Stib. Pour le métro, il s’agit des lignes 1 et 5. Pour le tram, les lignes 3, 4, 7, 8, 9, 51 et 92 et pour le bus les lignes 12, 29, 36, 45, 46 (Moortebeek – Anneessens), 50, 53, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongé jusqu’à Etangs Noirs), 88, 95 et le T-bus 8. Toutes les autres lignes ne circulent pas. La Stib souligne encore que les fréquences sont réduites par rapport à un jour normal.

Les syndicats CSC, FGTB et CGSLB battront le pavé bruxellois avec leurs homologues européens afin de dénoncer les nouvelles mesures d’économie sur lesquelles se penchent les ministres européens des Finances dans le cadre de la réforme du Pacte de stabilité et de croissance. Des milliers de manifestants venus des quatre coins de l’Union sont attendus.

Les militants sont attendus dès 10h00 place Poelaert. Des discours doivent y être prononcés vers 11h00 avant que le cortège ne s’élance sur la Petite Ceinture, à destination de la place Jean Rey, à proximité des institutions européennes.