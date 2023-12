Manifestation européenne: le point sur les perturbations attendues mardi

La Stib prévoit d’importantes perturbations sur son réseau le mardi, suite à la manifestation européenne contre l’austérité, organisée à Bruxelles par la Confédération européenne des syndicats. La circulation des trains ne devrait pas connaître de perturbations majeures, pas plus que celle des transports publics wallons (Tec).

La Stib s’attend à de fortes perturbations sur son réseau mardi en raison de la manifestation européenne contre l’austérité, organisée à Bruxelles par la Confédération européenne des syndicats. Une partie du personnel de la société de transports en commun bruxelloise prendra en effet part à l’action. Du côté de la SNCB et du Tec, l’offre ne devrait pas être chamboulée, ont indiqué les porte-parole de ces sociétés.

Les syndicats CSC, FGTB et CGSLB battront le pavé bruxellois mardi avec leurs homologues européens afin de dénoncer les nouvelles mesures d’économie sur lesquelles se penchent les ministres européens des Finances dans le cadre de la réforme du Pacte de stabilité et de croissance. Des milliers de manifestants venus des quatre coins de l’Union sont attendus.

Les militants sont attendus dès 10h00 place Poelaert. Des discours doivent y être prononcés vers 11h00 avant que le cortège ne s’élance sur la Petite Ceinture, à destination de la place Jean Rey, à proximité des institutions européennes.

La Stib recommande à ses voyageurs de prévoir d’autres solutions aux transports publics pour se déplacer dans la capitale. Pour toute information, le Contact Center (070/23.20.00) sera accessible dès 6h00 mardi. Le site internet www.stib.brussels et l’application STIB informeront également en continu les voyageurs, tout comme la page Facebook (facebook.com/lastib) et le compte X (@stibmivb).

La circulation des trains ne devrait pas connaître de perturbations majeures, pas plus que celle des transports publics wallons (Tec).

Collecte des déchets

En Région bruxelloise, certains services de Bruxelles-Propreté risquent d’être perturbés lors de cette journée de manifestation. L’activité au sein des cinq Recyparcs de l’agence est incertaine et le ramassage des sacs poubelles pourrait potentiellement être perturbé selon les artères de la Région, dans la plupart des 19 communes qui composent le territoire régional. Des tournées de rattrapage seront organisées et en fonction des moyens humains disponibles mais Bruxelles-Propreté invite les habitants et commerçants des communes dont les sacs ne seraient pas collectés le lendemain des perturbations, à rentrer leurs sacs dans la mesure du possible et à les présenter à la collecte suivante.

A Tournai et dans sa périphérie, la collecte des sacs poubelles ne sera pas assurée mardi à Gaurain-Ramecroix, Mont Saint-Aubert, Mourcourt, Ramegnies-Chin, Templeuve et Tournai (boulevards extérieurs). La collecte est reportée au 19 décembre.