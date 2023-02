La SNCB adapte ses tarifs: une augmentation particulièrement élevée (infographie)

A partir de ce mercredi, les trajets en train deviennent plus chers. Une augmentation particulièrement salée, par rapport à d’autres années.

Changement à partir de ce mercredi 1er février du côté du rail : la SNCB adapte ses tarifs avec une augmentation de 8,73% en moyenne pour les billets standard et de 9,73% pour les abonnements domicile-travail et les abonnements scolaires. Une addition plutôt salée qui permettra, selon la société ferroviaire, de couvrir une partie de l’augmentation des coûts d’exploitation, induits par l’inflation et les prix de l’énergie. Un billet standard de Bruxelles-Midi à Namur augmente par exemple de 80 centimes.

Nouveaux tarifs Billet senior (+ de 65 ans) > 7,80€ (+0,60€) Billet jeune (jusqu’à 26 ans) > 7,10€ (+0,50€) Billet normal de dix trajets > 93€ en version numérique (+9€) Supplément Diabolo (Brussels Airport) > 6,40€ en plus du prix de leur billet (+0,20€)

Depuis dix ans, les tarifs ont progressé chaque année, en fonction de l’indice santé. Le prix des abonnements a augmenté plus de 25% depuis 2010. Entre 2010 et 2022, les Standard Tickets ont connu des hausses variant de 12 à 18%, selon la distance. L’augmentation de cette année est donc particulièrement élevée. « Cette adaptation des tarifs est annuelle en fonction de l’inflation », justifie la porte-parole de la SNCB, Elisa Roux. « Le prix du ticket ne couvre qu’une petite partie de l’ensemble des coûts de la SNCB. »

Les tickets standards ont un tarif kilométrique qui évolue en fonction de la distance. Plus elle est longue, plus le prix augmente, mais le prix au kilomètre diminue proportionnellement avec un plafond à 150km. Les petits trajets sont donc ceux qui ont le plus souffert des hausses de prix. « Pour moins de sept kilomètres, un client en seconde classe payait 1,9 euro en 2013 contre 2,5 ce 1er février, soit une hausse de pratiquement 32% », analysent nos confrères de l’Avenir. Pour 25 km sur le rail, la hausse est plus contenue, tout comme un trajet plus long de 90 kilomètres.

La Belgique, en comparaison avec les autres pays européens, reste globalement avantageuse, selon la SNCB.

A noter qu’un nouveau type d’abonnement sera lancé prochainement pour les plus de 60% d’abonnés SNCB qui télétravaillent désormais 2 à 3 jours par semaine. Le Flexabo sera spécifiquement adapté au télétravailleurs, à un tarif avantageux. Quatre formules sont prévues : 80 et 120 jours de trajets en 12 mois ou 6 et 10 jours de trajets en un mois.

(avec Belga)