Six conducteurs sur dix ne respectent pas la distance de sécurité sur autoroute

Le code de la route belge stipule que le conducteur doit maintenir une distance de sécurité « suffisante » entre son véhicule et celui qui le précède. Selon l’institut Vias, cette distance équivaut à « la distance parcourue par le véhicule en deux secondes ». Une règle que seul 58% des automobilistes respectent.

Près de six conducteurs sur dix maintiennent un intervalle de moins de deux secondes par rapport au véhicule précédent et un tiers des camions roulent à moins de 50 mètres de distance du véhicule qui les précède sur l’autoroute, ressort-il mercredi d’une étude de l’institut Vias, menée sur quatre millions de voitures et 400.000 camions et bus sur autoroute.

En Belgique, 58 % des voitures particulières roulent donc à moins de deux secondes du pare-chocs arrière du véhicule précédent hors embouteillage. Cela s’observe davantage sur la bande du milieu (64 %) et la bande de gauche (65 %) que sur la bande de droite (49 %), précise Vias. Par ailleurs, 30 % des camions et des bus suivent le véhicule les précédant à moins de 50 mètres. Ce pourcentage est pratiquement deux fois plus élevé (31 %) les jours de semaine que le week-end (19 %).

Le non-respect de la distance de sécurité provoque 1.000 accidents chaque année

Sur l’autoroute, un accident avec tué ou blessé sur trois est une collision par l’arrière et un accident sur cinq est une collision en chaîne, soit qui implique au moins trois véhicules. Environ 70 % des collisions par l’arrière sont dues à une distance de sécurité insuffisante et chaque année, plus de 1.000 accidents seraient dus au non-respect de la distance de sécurité sur l’autoroute, précise Vias.

Actuellement, le code de la route belge stipule que le conducteur doit maintenir une distance de sécurité « suffisante » entre son véhicule et celui qui le précède. « Même si la signification du mot « suffisante » n’est pas précisée, on peut raisonnablement penser qu’elle équivaut à la distance parcourue par le véhicule en deux secondes« , note l’institut.

En France, la règle des deux secondes est mentionnée dans la loi et cette solution a également été préconisée dans la nouvelle version du code de la route en Belgique, qui devrait entrer en vigueur fin 2025, détaille encore Vias.