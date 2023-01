Ryanair supprime sa base à Brussels Airport: quel impact sur les destinations?

La décision de Ryanair de ne pas rouvrir à l’été sa base au Brussels Airport n’aura qu’un impact limité sur le catalogue de destinations proposées par l’aéroport bruxellois. Seule Amman en Jordanie ne sera pas desservie, a fait savoir mercredi après-midi l’exploitant du Brussels Airport.

La direction de la compagnie irlandaise a informé mercredi les syndicats que, tout comme pour cet hiver, elle ne maintiendrait pas Brussels Airport comme base cet été. Aucun avion Ryanair ne sera donc stationné sur le tarmac de Zaventem.

Cela signifie également que les vols Ryanair passant par Bruxelles ne seront plus opérés par du personnel basé en Belgique. Près de 60 travailleurs sont concernés par cette mesure.

Ryanair continuera à voler au départ et à destination du Brussels Airport, mais au moyen d’avions basés à l’étranger.

Le nombre de destinations proposées par Ryanair depuis la capitale belge est donc revu à la baisse, passant de 16 à l’été 2022 à 12 cette prochaine saison estivale.

Sur les quatre destinations qui ne sont plus assurées par Ryanair, trois sont tout de même effectuées par d’autres compagnies en place à Zaventem, a fait savoir l’exploitant de l’aéroport bruxellois. Seule Amman disparaît. Et encore, il se peut qu’entre-temps d’autres compagnies décident de boucher les trous.

La direction de la compagnie à bas coûts justifie sa décision par le fait que les responsables du Brussels Airport ont décidé d’augmenter leurs tarifs de 11% à partir d’avril. « Ces nouveaux tarifs comprennent une augmentation tenant compte de la forte hausse des coûts énergétiques, de la très haute inflation, qui a un effet considérable sur les frais des opérations aéroportuaires, et d’une forte différenciation sur la base des nuisances et des émissions afin d’encourager l’utilisation d’appareils plus modernes et plus silencieux », a ajouté l’exploitant. « Les compagnies aériennes ont été consultées à ce sujet et la démarche a été supervisée par un régulateur économique indépendant. »