Pourquoi 1 accident mortel sur 2 a lieu près d’une bretelle d’autoroute

Les nouveaux chiffres épinglés par l’institut Vias montrent le danger des bretelles d’autoroute.

Plus d’un accident mortel sur deux qui s’est produit sur une autoroute au cours de la période 2021-2022 a eu lieu à proximité d’une bretelle d’entrée ou de sortie, a indiqué jeudi Vias par communiqué. Parmi les victimes décédées sur autoroute, un usager tué sur 10 est un piéton, selon l’institut pour la sécurité routière.

« En Belgique, plus d’un tiers (38%) des kilomètres parcourus par l’ensemble des véhicules le sont sur autoroute. Le risque d’accident y est plus faible que sur le reste du réseau routier, mais la gravité de ces accidents est beaucoup plus importante. En effet, on dénombre 31 tués par 1.000 accidents corporels sur autoroute, soit trois à quatre fois plus qu’en agglomération (9 tués par 1.000 accidents) », rappelle Vias.

L’autoroute, lieu des accidents les plus graves

Pour cette analyse, l’institut a examiné 151 accidents mortels sur autoroute impliquant 483 personnes au cours de la période 2021-2022. Ainsi, un accident mortel sur dix (10%) s’est produit dans une bretelle d’entrée ou de sortie et plus de quatre accidents mortels sur dix (44%) ont eu lieu dans les environs immédiats de cette bretelle.

Toujours selon Vias, un cinquième des accidents mortels (21%) sont survenus dans l’obscurité lorsque l’éclairage fonctionnait, et 13% quand il faisait noir et sans éclairage public. Au cours de la période étudiée, en moyenne 56 personnes ont été tuées par 100 km d’autoroute. Les autoroutes de Flandre orientale (73 tués par 100 km), du Brabant flamand (67 tués par 100 km), du Hainaut et d’Anvers (64 tués par 100 km dans les deux provinces) sont les plus meurtrières. À l’inverse, celles de la province de Luxembourg semblent être les plus sûres (28 tués par 100 km).

« Des limitations de vitesse strictes sont en vigueur dans les sorties d’autoroute et il est important que les usagers s’y tiennent », rappelle Vias en conclusion.