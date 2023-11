Voitures autonomes: le MR « surpris et consterné » par les déclaration de Georges Gilkinet (Ecolo)

Le MR s’est dit « surpris et consterné » par les déclarations du ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, à propos des voitures autonomes. Il a exhorté l’écologiste à poursuivre le dialogue avec les Régions sur cette technologie et les projets-pilotes de développement.

En mars 2022, à l’initiative d’Emmanuel Burton (MR), la Chambre a approuvé en commission une résolution sur ces véhicules. Le texte demandait d’intégrer la définition des véhicules automatisés dans le code de la route, la poursuite des tests relatifs aux véhicules automatisés en Belgique, l’évaluation des infrastructures routières et autoroutières, ainsi que les effets positifs et/ou négatifs potentiels des véhicules automatisés sur le bilan environnemental du transport en Belgique.

En Allemagne, certains modèles de Mercedes à conduite autonome de niveau 3 sont autorisés à circuler sur les autoroutes. Ce niveau d’autonomie permet au conducteur, sous certaines conditions, de lâcher le volant.

Le constructeur espérait proposer cette technologie en Belgique également, mais l’autorisation légale ne viendra pas: « Je n’y suis pas favorable », a indiqué Georges Gilkinet dans Het Nieuwsblad. « Il s’agit d’une forme intermédiaire de conduite autonome: les personnes qui restent assises dans leur voiture à jouer ne sont pas assez alertes pour intervenir rapidement en cas de besoin. »

Les véhicules autonomes sont plutôt intéressants pour le secteur de la logistique, affirme toutefois Georges Gilkinet. « Nous avons déjà réalisé plusieurs études à ce sujet et un projet pilote est également en cours. »

« Le MR enjoint donc le ministre à tenir ses engagements en poursuivant le dialogue avec les Régions, les tests et projets pilotes de véhicules automatisés afin de mieux cerner les potentialités de ces véhicules, les opportunités d’une future mise en circulation et les atouts et faiblesses de nos infrastructures routières et autoroutières, afin que de tels véhicules puissent circuler en toute sécurité à l’avenir », ont souligné les libéraux francophones.