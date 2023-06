Quelle indemnité en cas d’accident ou de vol de vélo?

Près de 27 000 vélos ont été volés en 2022 en Belgique, selon la police fédérale, et un peu plus de 13 000 accidents cyclistes relevés par Statbel. Des sinistres qui peuvent être indemnisés, à condition d’être assuré.

Selon l’enquête menée auprès de ses membres, et publiée le 21 juin par Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances, l’indemnisation moyenne pour des dégâts matériels s’élève à 1 055 euros, celle pour un vol grimpant à 1 566 euros.

En général, les assureurs remboursent l’intégralité de la valeur du vélo lorsqu’il est neuf. Puis ils appliquent une décote selon son âge, à partir de la première, deuxième ou troisième année. Attention, il y a parfois une franchise (10% chez Qover-Me, 50 euros chez AG, CBC, Baloise, Aedes ou VAB).

Pro Velo constate toutefois que certains assureurs facturent les primes plus chères (parfois le double) aux Bruxellois. C’est le cas d’Ethias, de Qover-Me, de Yuzzu ou de Belfius. Les tarifs des assurances varient aussi en fonction des couvertures choisies et du type de vélo. Pour un vélo classique (de 1 000 euros), les prix démarrent autour de 70 euros par an pour la version «all inclusive». Si l’on choisit uniquement le vol, ce sera une quarantaine d’euros en moyenne. Côté électrique, on dépasse facilement les 100 euros par an pour une assurance complète. Pour un vélo cargo, il faudra compter aux alentours de 200 euros. Attention, une limite d’âge est souvent imposée au vélo: de moins de six mois à moins de cinq ans, selon l’assureur.