Mobilité à Bruxelles: « Le plan de mobilité de Plaisirs d’Hiver porte ses fruits »

Le plan de mobilité mis en place pour Plaisirs d’Hiver porte ses fruits, se félicite la Ville de Bruxelles vendredi, soit une dizaine de jours après l’ouverture de l’événement.

Pour la deuxième année consécutive, la Ville de Bruxelles s’est adjoint l’expertise d’un consultant en mobilité événementielle afin de rendre l’accès à Plaisirs d’Hiver plus aisé. Le plan inclut la mise en place de diverses signalétiques tant en dehors que dans la capitale pour mieux diriger les visiteurs et gérer les flux. La Ville se félicite des premiers résultats, mais les autorités encouragent néanmoins les visiteurs à privilégier les alternatives à la voiture, avec un accent sur le train et le vélo. La capitale compte pas moins de 33 gares, rappelle-t-on.

La SNCB propose en outre des tarifs à moitié prix dès ce samedi 10 décembre et jusqu’au 8 janvier inclus, tous les jours de la semaine. Les parkings des gares sont également accessibles à prix réduit. Côté vélo, un grand parking sécurisé et gratuit jusqu’au 1er janvier est à disposition dans la station Bourse. Si les diverses alternatives ne devaient pas convenir, de nombreux parkings à l’extérieur du pentagone, particulièrement sur la petite ceinture, proposent aussi un tarif privilégié.