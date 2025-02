Depuis l’année passée, le nombre de dégâts causés à des véhicules par des fouines a augmenté de 4%. En dix ans, les cas ont même doublé. En cause notamment, les hivers plus doux et le parc automobile belge vieillissant, indiquent des experts. Certaines marques de voitures sont en outre plus sujettes aux dommages que d’autres.

L’organisation de mobilité flamande VAB a reçu 4% d’appels en plus pour des dommages causés par des martres sur les véhicules en 2024, après des diminutions en 2022 et 2023. Une tendance confirmée par Touring, mais qu’il faut nuancer.

En réalité, les mustélidés qui s’en prennent aux voitures ne sont pas des martres, mais bien des fouines. La confusion vient très probablement d’une erreur de traduction entre le néerlandais et le français. La martre (des pins) s’appelant boommarter, dans la langue de Vondel, et la fouine, steenmarter (que l’on peut très poétiquement traduire par: martre des cailloux).

Ce n’est pas tant parce qu’il y a plus de fouines, qu’il y a plus de dégâts, que parce que le parc automobile, pour divers facteurs, vieillit.

Un parc automobile vieillissant

Mais le nombre de dommages causés par les fouines a bel et bien augmenté au fil des ans, depuis 2014. Si une diminution a été observée en 2022 et 2023, il n’empêche que deux fois plus de dégâts ont été recensés qu’il y a dix ans, selon les données du VAB.

Est-ce dû à une augmentation de la population dans les villes? C’est ce que semble avancer Danny Slagghe, de Touring, à Belga: «Les [fouines] ne se limitent plus aux zones rurales, elles sont également présentes dans les zones urbaines de toutes les régions.» En réalité, il est difficile de répondre à cette question. «L’état de la population n’est pas connu, car il n’y a pas d’étude à ce sujet, pas de recensement», indique Vinciane Schockert. La spécialiste des mammifères au Département de l’Etude du Milieu naturel et agricole (DEMNA) du SPW précisant que la fouine est un mammifère anthropophile, c’est-à-dire habitant là où vit l’homme.

Si l’élargissement du territoire ne peut expliquer cette recrudescence des dommages causés aux véhicules, quoi d’autre? «Le parc automobile, pour divers facteurs, vieillit», souligne Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. Les nouveaux véhicules, sans pour autant être épargnés par les attaques de mustélidés, disposent de moyens pour rendre l’accessibilité à l’objet de leur désir plus difficile, «comme des caches-moteur», commente Patrick Van Staen, responsable du service dépannage Touring Belgique.

Des câbles de voitures à l’huile de poisson qui attirent les fouines

Ce qui attire tant les fouines, ce sont les durites, des tuyaux en caoutchouc ou en silicone conçu pour transporter du liquide de et vers le moteur. Certaines sont fabriquées avec de l’huile ou de la farine de poisson qui attirent presque comme des aimants ces petits rongeurs à la robe brune et à la bavette blanche. «Certaines marques sont particulièrement touchées, car elles utilisent ces composants, mais aussi parce qu’elles sont particulièrement populaires chez nous», fait savoir Patrick Van Staen, qui se refuse à nommer l’un de ces constructeurs. «Les véhicules électriques sont moins concernés», ajoute-t-il.

Finalement, ces problèmes sont-ils la faute des fouines, ou de la responsabilité de l’homme, qui devrait peut-être songer à utiliser d’autres matériaux? Vinciane Schockert Spécialiste des mammifères au DEMNA

Les zones les plus à risque en Belgique se situent en Wallonie. La Région wallonne comptabilise 35% de tous les signalements, la province d’Anvers (17%), de Limbourg (14%) et le Brabant flamand (11%), précise la VAB. Les dégâts causés par les fouines surviennent, en outre, tout au long de l’année, alors que par le passé, ils se produisaient principalement au printemps et en automne. «Avec les températures hivernales de plus en plus clémentes, il faut dire que la population se porte plutôt bien», note Vinciane Schockert. Par ailleurs, «en hiver, quand la voiture vient d’être garée, la fouine est attirée par la chaleur du moteur encore chaud», ajoute la spécialiste des mammifères.

Ces durites et ces câbles endommagés peuvent entraîner des coûts de réparation allant jusqu’à des milliers d’euros, alerte la VAB. Pour éviter ces désagréments, il existe des répulsifs en bombe, par exemple, «mais il faut les remplacer souvent», selon Patrick Van Staen. Le spécialiste du dépannage conseille plutôt de miser sur un appareil à ultrasons, même si ce genre de dispositif «use vite la batterie de la voiture». «Ce n’est pas aussi efficace qu’on le dit. A force, les fouines s’y habituent et le dispositif devient inopérant», contredit la spécialiste du DEMNA, qui s’interroge: «Finalement, ces problèmes de voitures sont-ils la faute des fouines, ou de la responsabilité de l’homme, qui devrait peut-être songer à utiliser d’autres matériaux?»