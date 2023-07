Le train plus de deux fois plus cher que l’avion en Belgique, selon Greenpeace

Les voyages européens en train restent en moyenne deux fois plus chers que ceux en avion, selon une étude révélée par l’organisation Greenpeace.

Les prix des déplacements ferroviaires en Belgique sont en moyenne 2,6 fois plus élevés par rapport à ceux des vols, ce qui place le pays sur le podium des pires élèves européens, considère Greenpeace.

Dans son étude, l’ONG a analysé à neuf reprises entre le 25 avril et le 12 juillet les prix en train ou en avion de 112 trajets entre 27 pays européens. Les itinéraires choisis concernent des distances de moins de 1.500 kilomètres et des voyages de moins de 24 heures en train. Les recherches de l’ONG environnementale montrent que les voyages sur le rail sont en moyenne deux fois plus chers que dans les airs. Les vols offrent des prix plus avantageux sur près de sept trajets analysés sur dix, et seules 23 liaisons européennes sont presque toujours moins chères en train.

En Belgique, plus particulièrement, les trajets analysés vers d’autres villes européennes montrent que le chemin de fer propose un coût 2,6 fois plus élevé que l’avion. Seul l’itinéraire entre Bruxelles et Hambourg est systématiquement moins cher en train. Alors qu’un voyage sur le rail depuis la capitale belge vers Madrid représente un prix 15 fois supérieur au même trajet entre les aéroports.

Greenpeace dénonce cette situation, et plus spécifiquement les compagnies aériennes à bas coût qui proposent notamment des vols avec escale, moins chers pour le consommateur. « Ces vols entraînent jusqu’à dix fois plus d’émissions de gaz à effet de serre« , argue l’ONG. Celle-ci demande aux gouvernements européens de mettre en place des « tickets climats », des abonnements permettant un transport transfrontalier par des moyens moins polluants. Elle propose en outre que les subventions accordées aux compagnies aériennes et aéroports soient supprimés.