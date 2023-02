Grève spontanée des travailleurs d’Aviapartner à Brussels Airport

Les travailleurs du bagagiste Aviapartner ont cessé le travail samedi vers 06h30 à Brussels Airport, selon une information de Het Laatste Nieuws, confirmée à l’agence Belga par la porte-parole de l’aéroport, Nathalie Pierard.

La société Aviapartner assure la manutention des bagages de plus de 40% des vols à Brussels Airport. En ce premier jour du congé de détente, « l’arrêt de travail impacte plusieurs vols du tour-opérateur Tui, avec des retards allant de 15 minutes à 1h30 et des départs sans bagages« , indique Nathalie Pierard. Dans ce dernier cas, les valises seront acheminées ultérieurement vers leur destination respective.

Selon le syndicaliste Björn Vanden Eynde (ACV Transcom), les 50 travailleurs de l’équipe matinale ont décidé de se croiser les bras. En cause: une charge de travail jugée trop élevée, d’une part, et un problème de permis de conduire au sein de l’aéroport, d’autre part. « Nous ne sommes encore qu’au début des vacances de Carnaval, et la pression est déjà trop élevée« , estime-t-il. « L’été dernier, c’était le chaos. Nous craignons que l’été prochain soit pareil. Il y a eu des recrutements, mais la procédure a du retard sur le calendrier. Le métier de bagagiste est un métier difficile, qui n’est pas bien payé et qui demande beaucoup de flexibilité« , explique-t-il.

Outre la pression au travail, le syndicaliste pointe le permis de conduire d’application pour les bagagistes au sein de l’aéroport. « Ce permis fonctionne avec des points, qui sont déduits tout le temps sans que les collègues en soient informés », déplore-t-il.

Aviapartner traite les bagages des vols de Tui, KLM, TAP, Iberia et British Airways, entre autres. La compagnie aérienne Brussels Airlines collabore avec le bagagiste Alyzia et n’est donc pas concernée. L’aéroport conseille aux voyageurs de vérifier sur son site web si leur vol est impacté par la grève d’Aviapartner.

Quelque 48.000 personnes sont attendues ce samedi à Brussels Airport, contre 60.000 demain/dimanche. On ignore encore combien de temps durera le mouvement de grogne. Une réunion des travailleurs est en cours depuis 08h30. Les grévistes espèrent s’entretenir avec la direction sur place.