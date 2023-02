Good Move a coûté près de 6,5 millions, et la facture va au moins doubler, déplore le MR

Le montant total engagé depuis le début de la législature pour financer le plan bruxellois de mobilité Good Move est de 6.423.041,49 euros, selon la réponse apportée par la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt à une question du député libéral David Weytsman.

Selon celui-ci, il importe d’ajouter à ce montant ce qui est prévu pour cette année, à savoir 5,7 millions d’euros pour des subventions d’infrastructure aux communes, 300.000 euros pour des subventions de fonctionnement aux communes, 1 million pour un marché d’assistance et 750.000 euros pour les études de mobilité. Celui-ci y a ajouté 1 million d’euros supplémentaire pour renforcer le volet participation et informations aux habitants et aux acteurs économiques des quartiers concernés.

D’après le député MR, on arrive donc à un total de 14 millions d’euros.

« On savait que Good Move était mauvais pour la mobilité. On sait désormais aussi qu’il est mauvais pour le portefeuille des Bruxellois. Ce plan, on n’en veut pas sans une solide refonte », a commenté le député, via l’agence Belga.

Pour sa collègue de parti, Anne-Charlotte d’Ursel, qui préside la commission mobilité au Parlement régional, a pointé une « gabegie » dans le chef du gouvernement bruxellois pour un plan « inadapté aux réalités de milliers d’habitants directement impactés, et inacceptable dans la manière dont il a été imposé ».

Dans le quartier de Cureghem, le plan a été imposé, il y a eu des dépenses d’infrastructure, et puis, la commune d’Anderlecht a fait marche arrière. Woluwe-Saint-Lambert a quant à elle refusé les résultats de l’étude mandatée par la Région relative à l’implémentation de sa maille, a-t-elle rappelé.