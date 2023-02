Good Move: 20% de trafic automobile en moins dans le Pentagone, selon des premiers résultats

Selon les résultats préliminaires le plan « Good Move », le nouveau plan de circulation visant à réduire le trafic de transit dans le centre de Bruxelles, permettrait de réduire la pression automobile dans le centre de la capitale.

Un cinquième de trafic en moins dans le Pentagone et beaucoup plus de personnes qui choisissent le vélo, tels sont les résultats préliminaires de six mois de « Good Move », le nouveau plan de circulation visant à réduire le trafic de transit dans le centre de Bruxelles. Bart Dhondt (Groen), échevin de la Mobilité, a qualifié ces résultats d’encourageants. Néanmoins, certains goulets d’étranglement restent un défi.

Le trafic a été compté à 74 endroits dans le Pentagone et à 30 carrefours sur la petite ceinture les 21 octobre 2021 et 8 novembre 2022, soit plus de trois mois après l’introduction de Good Move. Cela a été fait à chaque fois pendant les heures de pointe du matin et du soir. Sur le Kleine Ring, on a ainsi compté 16 % de trafic en moins par rapport à Good Move un an plus tôt ; dans le Vijfhoek même, la diminution était de 19,2 %.

Suite de l’article après l’infographie

D'autre part, les comptages montrent également que davantage de personnes utilisent le vélo pour se déplacer. À l'heure de pointe du matin, par exemple, il y avait 23 % de cyclistes en plus en moyenne. À l'heure de pointe du soir, l'augmentation était de 13 %.

Lire aussi | Good Move : un bon plan mais mal planifié

Le "transfert modal" bat son plein. Nous constatons que les visiteurs et les navetteurs se déplacent de plus en plus par d'autres moyens", explique M. Dhondt. "Pour l'instant, il est encore trop tôt pour dire à quoi ressemble concrètement ce transfert et comment exactement les gens se déplacent", déclare Els Wauters, porte-parole de Dhondt. "Ce calcul est complexe et dépend de plusieurs paramètres", se fait-elle l'écho.

Adaptation?

Selon Wauters, le plan, qui a suscité de nombreuses critiques, s'est entre-temps imposé de toute façon. "D'après les réactions des commerçants et des habitants, nous entendons dire que c'était difficile au début, mais que les gens se sont adaptés entre-temps", dit-il. "Tout comme à Gand, où, au début, il y avait aussi beaucoup de résistance au plan de circulation", a déclaré la porte-parole.

Pourtant, plusieurs goulets d'étranglement locaux restent un problème. Prenez la Dansaertstraat, par exemple, où il est particulièrement difficile de sortir de la ville à l'heure de pointe du soir. "Mais là, nous nous attendons à ce que le transfert modal se poursuive et conduise également à une diminution du trafic ici", déclare Wauters. D'autres goulets d'étranglement se produisent souvent sur les avenues Pacheco et Berlaimont et dans la Zandstraat voisine. Dans le quartier d'Anneessens, des problèmes se posent régulièrement sur le Loof et la Gierstraat.

Le prochain comptage aura lieu en avril ou mai.