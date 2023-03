Flandre : de grands chantiers sur des ponts et tunnels causeront des embarras de circulation

Sur les autoroutes flamandes, ce sont pas moins de 46 grands chantiers, dont une série d’interventions majeures sur les ponts et tunnels, qui sont prévus en 2023, a annoncé dimanche la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Lydia Peeters (Open VLD).

Il s’agit d’un investissement total de 569 millions d’euros, sans compter les travaux de l’Oosterweel à Anvers.

Les travaux engendreront des embarras de circulation, lesquels seront répertoriés sur wegenenverkeer.be En province d’Anvers, les perturbations les plus importantes sont attendues sur les chantiers du tunnel Kennedy et sur le R2 près du tunnel Liefkenshoekhoek dans la métropole anversoise, ainsi que sur les deux ponts de la E313 entre Wommelgem et Ranst.

Garantir un réseau routier flamand sûr et robuste

En Flandre orientale, il s’agira des chantiers de l’échangeur de Zwijnaarde, du viaduc de Gentbrugge et du R4 de Gand entre Laarne et Oostakker.

Dans le Brabant flamand, d’importantes perturbations sont attendues sur les chantiers de construction de deux ponts sur le R0 de Bruxelles près de Hal et dans le tunnel Léonard à Tervuren.

Ces investissements garantiront un réseau routier flamand sûr et robuste, prêt pour l’avenir, a conclu la ministre Peeters.